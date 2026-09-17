Niculina Stoican, declarație controversată despre tinerele care nu vor copii: „Au motivații puerile!”

Niculina Stoican a vorbit despre maternitate, carieră și una dintre temerile care au influențat decizia de a nu-și mări familia.
Artista este mama unui băiat, Vlad, iar într-un podcast moderat de Nicoleta Luciu a vorbit deschis despre experiența sa ca mamă și despre deciziile pe care le-a luat de-a lungul anilor.
Interpreta de muzică populară a mărturisit că, în perioada în care se afla în plină ascensiune profesională, s-a temut că un al doilea copil ar putea să îi afecteze cariera. Mai exact, avea impresia că absența de pe scenă ar putea să o facă să piardă atenția publicului.
„Nu știu dacă am fost strictă ca mamă. Este o părticică din viața mea foarte vulnerabilă pentru mine. Mă gândeam că dacă mai am încă un copil, lumea o să mă uite, gândurile tinereții. Sunt o grămadă de tinere care spun că nu vor copii și au, din punctul meu de vedere, niște motivații puerile”, a declarat Niculina Stoican în podcastul Nicoletei Luciu.
În cadrul aceleiași discuții, Niculina Stoican și-a exprimat opinia despre tinerele care aleg să nu devină mame. Artista consideră că unele dintre motivele invocate de acestea sunt, în opinia sa, prea puțin mature. Declarația reprezintă punctul de vedere personal al interpretei și se referă la modul în care privește ea această alegere.
„Eu văd multe exemple în jurul meu de oameni care ajung să facă lucruri pe care nu le merită. Poate că și noi cei care suntem buni, care suntem demni, care nu folosim oamenii, și noi avem rostul nostru într-un echilibru al acestei lumi”.