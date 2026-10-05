Graviduța Anisia Gafton a ajuns la camera de gardă

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 oct. 2026, 14:30

Anisia Gafton a fost luată prin surprindere de contracții și a decis să meargă la spital, mai ales că termenul estimat pentru nașterea bebelușului este începutul lunii octombrie.

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