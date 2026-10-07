Ruxandra Luca și chirurgul, prinși din nou în „flagrant”

Ruxandra Luca și medicul chirurg alături de care a fost surprinsă, la începutul lunii februarie, ar fi reluat legătura, potrivit imaginilor obținute de paparazzi.
Cei doi au fost fotografiați împreună duminică, 4 octombrie, în Capitală, mai întâi la un restaurant, apoi intrând într-un apartament de tip Airbnb.
Ambii sunt căsătoriți. După escapada amoroasă din februarie, Ruxandra Luca a fost retrasă temporar din emisiunea matinală în care avea o rubrică dedicată parentingului.
După ce imaginile amantlâncului au apărut în presă, cei doi au păstrat distanța în spațiul public. Medicul s-ar fi întors la soția sa, în timp ce Ruxandra Luca a revenit la partenerul său de viață, alături de care are trei copii.
După ce rumoarea s-a domolit, iar peste incidentul de pe bancheta din spate s-a așternut praful, vedeta și-a reluat activitatea profesională și aparițiile publice.
Duminică, 4 octombrie, Ruxandra Luca și medicul chirurg au fost surprinși, de paparazzi CANCAN.RO, împreună la un restaurant de pe strada Mântuleasa din București. Cei doi ar fi ajuns la restaurant în jurul orei 13:00 și au petrecut acolo aproximativ trei ore. Au luat masa și au discutat, iar la un moment dat medicul a părăsit pentru scurt timp localul pentru a vorbi la telefon.
În jurul orei 16:00, cei doi au plecat cu mașina medicului, aceeași mașină în care fuseseră surprinși și în episodul anterior.
La aproximativ 20 de minute după plecarea de la restaurant, mașina în care se aflau cei doi ar fi oprit în zona Marriott. Chirurgul a coborât din mașină să ia o cheie, apoi cei doi au mers la un imobil, unde au intrat într-un apartament închiriat în regim de tip Airbnb.
Potrivit imaginilor publicate de CANCAN.RO, medicul a ajutat-o pe Ruxandra Luca cu bagajul, iar cei doi au intrat împreună în imobil. Au rămas în interior timp de câteva ore. La finalul după-amiezii, cei doi au părăsit separat zona și s-au îndreptat către destinații diferite.