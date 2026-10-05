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O fostă concurentă la Insula Iubirii a căzut în gol 100 de metri în timpul unei drumeții pe Vârful Negoiu

Vârful Negoiu

Vârful Negoiu

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Scris de Andreea Damian Publicat: 5 oct. 2026, 09:08

Ella Vișan, cunoscută publicului după ce a participat la „Insula Iubirii”, a trecut printr-un accident grav în timpul unei drumeții pe Vârful Negoiu. Tânăra a povestit că a căzut aproximativ 100 de metri în gol și a rămas cu mai multe răni, acuzând dureri în întregul corp.

Ea a relatat ulterior, pe rețelele sociale, momentele prin care a trecut și le-a arătat urmăritorilor primele urme vizibile lăsate de accident.

„V-am făcut un video before Vârful Negoiu, acum vă fac un video after Vârful Negoiu. Am rezistat eroic la 100 de m de stâncă, am picat în gol. O experiență pe care nu am cum să o uit și nici nu vreau să o mai repet. Momentan astea sunt daunele care se văd. Mă dor toate”, a declarat Ella Vișan în mediul online.

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Înainte de accident, fosta concurentă se gândea la modul în care urma să ajungă din Porumbacu la Brașov. După căderea suferită, însă, planurile s-au schimbat complet, iar Ella a ajuns să fie transportată cu ambulanța.

„Îmi făceam griji cu ce o să ajung din Porumbacu la Brașov, acum știu sigur că o să ajung cu ambulanța. Râdem, glumim, dar a fost groaznic”, a mai spus tânăra.

Ella Vișan a ținut să le mulțumească și persoanelor care au intervenit după accident și au coborât în vale pentru a ajunge la ea.

„Mulțumesc băieților care au venit după mine, în vale, și m-au luat”, a transmis fosta concurentă de la „Insula Iubirii”.

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