O fostă concurentă la Insula Iubirii a căzut în gol 100 de metri în timpul unei drumeții pe Vârful Negoiu

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 oct. 2026, 09:08

Ella Vișan, cunoscută publicului după ce a participat la „Insula Iubirii”, a trecut printr-un accident grav în timpul unei drumeții pe Vârful Negoiu. Tânăra a povestit că a căzut aproximativ 100 de metri în gol și a rămas cu mai multe răni, acuzând dureri în întregul corp.

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