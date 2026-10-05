Motivul pentru care copiii Mirelei Vaida au spălat mașini pe stradă

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 oct. 2026, 08:15

Copiii Mirelei Vaida au găsit o metodă inedită de a face rost de bani de buzunar. Alături de alți copii din apropierea casei, aceștia au spălat mașinile vecinilor la furtun.

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