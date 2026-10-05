Motivul pentru care copiii Mirelei Vaida au spălat mașini pe stradă

Copiii Mirelei Vaida au găsit o metodă inedită de a face rost de bani de buzunar. Alături de alți copii din apropierea casei, aceștia au spălat mașinile vecinilor la furtun.
Carla, Vladimir și Tudor, copiii prezentatoarei TV, s-au distrat, dar au și muncit, după cum a povestit concurenta de la Asia Express.
Dotați cu un furtun și mult entuziasm, aceștia s-au oferit să curețe autoturismele celor care locuiesc în zonă.
„S-au adunat 7-8 copii, pe stradă, să facă un ban cinstit: s-au oferit să spele mașinile vecinilor, la furtun! Partea bună e că banii se împart egal! Partea și mai bună e că, din toți 8, 3 copii sunt ai mei!”, a transmis Mirela Vaida pe rețelele de socializare.
Copiii și-au promovat serviciile prin intermediul unei pancarte din carton pe care au notat clar prețurile și timpul estimat de lucru. Conform afișului realizat manual, un spălat exterior costă 5 lei, iar pentru curățarea interiorului se adaugă 5 lei. Întregul proces durează între 20 și 30 de minute, iar la final copiii le mulțumesc clienților cu un desen prietenos și cu mesajul „Mulțumim!”.
Prezentatoarea are împreună cu soțul ei, Alexandru Vaida, trei copii. Vedeta a dezvăluit că ei învață la o școală dintr-un sat, unde există o comunitate unită de părinți și copii. Mirela Vaida spune că își dorește ca micuții să învețe de la vârste fragede ce înseamnă normalitatea, simplitatea și ajutorul oferit celor din jur.
„Copiii mei sunt la o școală dintr-un sat și sunt foarte mândră de treaba asta, avem o comunitate foarte frumoasă de copii și de părinți. Când nu poate cineva să vină cu mașina îi iau eu copilul și i-l las în poartă, când se întâmplă și cu ai mei la fel. E acea comunitate în care toți locuim pe aceleași străzi și fiecare se ajută cum poate. Normalitatea asta și simplitatea asta pe care eu vreau ca ei să o învețe am implementat-o foarte strict încă de la început. La toate ședințele cu părinții la care merge soțul meu sau eu suntem părinți ca toți ceilalți părinți, copiii mei sunt copii ca toți ceilalți copii, nu există diferențe și nici nu vreau să fie. Și i-am învățat așa și întotdeauna le-am spus: «Vă rog foarte, foarte mult, în primul rând, să fiți foarte atenți la cum vă purtați și la cum vă comportați, pentru că la voi e un pic mai mult decât mine. Dacă voi faceți ceva greșit sau vorbiți urât, lumea mă taxează pe mine că eu trebuie să vă educ, deci cu atât mai mult trebuie să fiți atenți». Dar sunt niște copii normali”, a declarat Mirela Vaida în podcastul Gabrielei Cristea.