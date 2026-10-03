Halle Berry, acuzată că și-ar fi strâns fiul de 12 ani de gât. Fostul soț cere ordin de restricție

Scris de Andreea Damian Publicat: 3 oct. 2026, 07:35

Actrița Halle Berry este acuzată de fostul soț, actorul francez Olivier Martinez, că și-ar fi agresat fiul în vârstă de 12 ani, într-un incident care ar fi avut loc pe 26 septembrie.

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