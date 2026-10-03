Halle Berry, acuzată că și-ar fi strâns fiul de 12 ani de gât. Fostul soț cere ordin de restricție

Actrița Halle Berry este acuzată de fostul soț, actorul francez Olivier Martinez, că și-ar fi agresat fiul în vârstă de 12 ani, într-un incident care ar fi avut loc pe 26 septembrie.
Martinez solicită custodia exclusivă a copilului, precum și un ordin de restricție.
Actrița americană, în vârstă de 60 de ani, respinge acuzațiile și susține, prin intermediul avocatului său, că cererea fostului soț este „lipsită de orice temei”.
Potrivit documentelor depuse în instanță și obținute de Page Six, incidentul reclamat de Martinez ar fi avut loc pe 26 septembrie. Actorul susține că Halle Berry l-ar fi prins de gât pe fiul lor, Maceo.
În documentele judiciare, Olivier Martinez afirmă că situația ar fi început după ce Berry i-ar fi spus băiatului că arată „prost” și că este „un idiot” pentru că se juca folosind ochelari de realitate virtuală.
Potrivit versiunii prezentate de Martinez, disputa ar fi escaladat, iar actrița l-ar fi imobilizat pe Maceo și l-ar fi prins de gât. Logodnicul lui Berry, Van Hunt, ar fi fost prezent în timpul incidentului, susține fostul soț.
Martinez afirmă că, după presupusul incident, copilul l-ar fi sunat și i-ar fi cerut să vină să îl ia. Actorul susține că băiatul i-ar fi spus că nu mai vrea să se întoarcă la locuința mamei sale și că este „traumatizat”.
Fostul soț al actriței mai spune și că episodul nu ar fi fost unul izolat. În documente, el afirmă că, în ultimul an și jumătate, Halle Berry l-ar fi imobilizat de mai multe ori pe Maceo, inclusiv prin lupte fizice în timpul cărora copilul ar fi fost forțat să „cedeze”.
Halle Berry și Olivier Martinez, ambii în vârstă de 60 de ani, s-au căsătorit în 2013 și s-au despărțit în 2015. Divorțul lor a fost finalizat abia în 2023, după opt ani de proceduri și dispute privind custodia copilului.