Obiceiul la care Gina Pistol a renunțat pentru a slăbi: „Îmi face bine la cap, nu doar fizic”

Gina Pistol a trecut printr-o transformare fizică spectaculoasă în ultimul an, reușind să își recupereze silueta de altădată după un proces dificil.
Vedeta a dezvăluit că a renunțat la un obicei nociv pentru a-și regăsi echilibrul, subliniind că alimentația joacă un rol mult mai important decât sportul în procesul de slăbire.
„Alimentația este 70%, dacă nu 80%, după care sportul, mișcarea, restul. Este foarte important. Ce am schimbat acum la mine, de fapt, deși e un proces de un an și ceva, n-am slăbit peste noapte. Am slăbit într-un an și ceva.
La filmări n-am mai ciugulit, pentru că ne punea Ramona, fata noastră din echipă, ne punea pe masă alune, o grămadă de chestii și ciuguleam. Și la sfârșitul zilei ziceam: „Măi dar n-am mâncat nimic”, adică nu înțeleg de ce m-am îngrășat, că n-am mâncat nimic, dar, de fapt, nu iei în calcul acele mici ciuguleli, știi?
Să ai niște mese foarte bine definite. După 40 de ani, mai puține mese, mai multă proteină, este o întreagă schemă. Pentru că mi-am dat seama după 40 de ani că tot ce funcționa înainte nu mai funcționează acum. Mișcarea, într-adevăr, este foarte importantă, dar mâncarea e cea mai importantă”, a declarat Gina Pistol pentru Unica.ro.
Din cauza programului extrem de încărcat, Gina nu a mai reușit să ajungă la sală, însă vrea să își reia curând antrenamentele sportive. „Nu prea am ajuns. De vreo 4 luni n-am mai ajuns la sală. Pentru că am avut o vară foarte plină, am avut multe deplasări prin țară și mi-a fost greu atunci când aveam o zi sau două zile libere, mi-era foarte greu să mă adun, să mă duc la sală.
Și prefer să nu merg la sală dacă sunt obosită, pentru că ori nu fac bine exercițiile, ori mă duc degeaba. Și acum că am terminat filmările, o să mă reapuc de mișcare. Dar am realizat că fac parte dintr-o categorie de oameni care trebuie să facă sport toată viața pentru că îmi face bine la cap, nu doar fizic”, mai spune Gina Pistol.