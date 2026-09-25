Puya, filmat când face slalom printre mașini cu bicicleta. Ce i-a transmis celui care l-a prins pe cameră

Publicat 25 sept. 2026, 13:13 Actualizat 25 sept. 2026, 13:49

Puya a fost filmat, zilele trecute, în trafic de un șofer, care susține că artistul merge haotic cu bicicleta prin Capitală. Interpretul a reacționat și i-a transmis un mesaj celui care a publicat totul în mediul online.

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