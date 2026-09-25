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Puya, filmat când face slalom printre mașini cu bicicleta. Ce i-a transmis celui care l-a prins pe cameră

Puya

Puya

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Scris deAndreea Damian
Publicat25 sept. 2026, 13:13
Actualizat25 sept. 2026, 13:49

Puya a fost filmat, zilele trecute, în trafic de un șofer, care susține că artistul merge haotic cu bicicleta prin Capitală. Interpretul a reacționat și i-a transmis un mesaj celui care a publicat totul în mediul online.

Artistul a părut deranjat, spunând că șoferul care l-a filmat a vrut să își facă vizualizări și probabil de asta a vrut să îl salveze.

„Am văzut, în ultimul timp, că vă preocupă siguranța mea și de cum merg eu cu bicicleta prin București, că merg haotic. Omul a vrut neapărat să-și facă un filmuleț, a accelerat până în punctul în care să intre în ăla din față. Oamenii stăteau la stop, normal că a accelerat ca să poată să țipe pe geam la mine. Adevărul este și-a făcut vizualizările și a făcut filmulețul, dar mi se pare aiurea că deranjez și când merg cu bicicleta”, a spus Puya, pe Instagram.

De asemenea, Puya susține că știe identitatea șoferul care l-a filmat și că acesta ar fi, de fapt, un vlogger. Bărbatul ar fi ieșit pe geamul mașinii să țipe la el că este cât pe ce să îl lovească cu mașina.

„Nu-mi dădeam seama de ce dramatizezi așa lucrurile. Nu îmi dădeam seama că ești vlogger, ieșisei jumătate pe geam să urli acolo că mă omori. Se vedea clar că nu aveai cum să înaintezi din moment ce toată lumea stătea la stop, dar acum mi-am dat seama că ești un actor bun, ai jucat bine, felicitări”, a mai spus artistul.

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