PEOPLE· 2 min citire
Puya, filmat când face slalom printre mașini cu bicicleta. Ce i-a transmis celui care l-a prins pe cameră
Puya
Publicat25 sept. 2026, 13:13
Actualizat25 sept. 2026, 13:49
Puya a fost filmat, zilele trecute, în trafic de un șofer, care susține că artistul merge haotic cu bicicleta prin Capitală. Interpretul a reacționat și i-a transmis un mesaj celui care a publicat totul în mediul online.
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