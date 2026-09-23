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Un nou conflict mocnește în lumea muzicală din România. Elena Cârstea, acuzații la adresa lui Horia Brenciu

Elena Cârstea/Horia Brenciu

Elena Cârstea/Horia Brenciu

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Scris de Andreea Damian Publicat: 23 sept. 2026, 08:47

Elena Cârstea, stabilită de ani buni în Statele Unite, și-a exprimat public dezamăgirea față de colegul său de breaslă, Horia Brenciu. Artista a lăsat să se înțeleagă că a fost lăsată pe dinafară în ceea ce privește spectacolul programat de cântăreț în această toamnă.

Elena Cârstea a răbufnit pe rețelele sociale, reproșându-i lui Horia Brenciu că nu a invitat-o la concertul său din luna noiembrie.

„Dragii mei, din păcate, se pare că Horia (n.r. Brenciu) a uitat să mă invite în concertul lui din noiembrie, iar concertul meu nu se mai face find considerat o favoare. M-am săturat de favoruri și chiar nu am nevoie. Eu tot vă iubesc și o să postez online dacă o să mai am chef să scriu. Din păcate, lumea nu se schimbă, cu drag!„, este mesajul scris de Elena Cârstea pe rețelele sociale.

La scurt timp, Horia Brenciu a ținut să clarifice situația printr-un mesaj public, respingând acuzațiile de rea-credință. Cântărețul a explicat că absența invitațiilor se datorează exclusiv lipsei de timp și a contextului ce ține de organizatori.

„Draga mea Elena, n-am uitat nimic și pe nimeni. N-am reușit să invit pe absolut nimeni în concertul din noiembrie pentru ca n-am avut cadrul necesar scenariilor firești, aferente oricărei surprize de genul ăsta.

Fiecare necesită timp și nu vreau să fușeresc momentele de tipul ăsta. Mă gândesc de multe ori la tine și dacă va fi cazul, îți voi face o vizită personală să-ți spun de bătrână Sală a Palatului. Îmbrățișări!”, i-a răspuns Horia Brenciu.

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