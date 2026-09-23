PEOPLE· 2 min citire
Un nou conflict mocnește în lumea muzicală din România. Elena Cârstea, acuzații la adresa lui Horia Brenciu
Elena Cârstea/Horia Brenciu
Elena Cârstea, stabilită de ani buni în Statele Unite, și-a exprimat public dezamăgirea față de colegul său de breaslă, Horia Brenciu. Artista a lăsat să se înțeleagă că a fost lăsată pe dinafară în ceea ce privește spectacolul programat de cântăreț în această toamnă.
Citește și
- 12:59Scandal uriaș pentru moștenirea lui Dolly Parton
- 11:57Ce a decis Tribunalul București în procesul dintre Răzvan Simion și Lidia Buble. Cei doi se judecă de 6 ani
- 08:01Ioana Ginghină, apel public după moartea actorului Ionuț Antonie. Nu are cine să-l înmormânteze
- 13:22A fost stabilită cauza decesului fiului lui Cindy Crawford. De ce a murit Presley Gerber
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Tabu și pe Google News