Un nou conflict mocnește în lumea muzicală din România. Elena Cârstea, acuzații la adresa lui Horia Brenciu

Scris de Andreea Damian Publicat: 23 sept. 2026, 08:47

Elena Cârstea, stabilită de ani buni în Statele Unite, și-a exprimat public dezamăgirea față de colegul său de breaslă, Horia Brenciu. Artista a lăsat să se înțeleagă că a fost lăsată pe dinafară în ceea ce privește spectacolul programat de cântăreț în această toamnă.

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