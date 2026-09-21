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Fiul lui Cindy Crawford a murit la vârsta de 27 de ani

Cindy Crawford, alături de familie

Cindy Crawford, alături de familie

Scris de Andreea Damian Publicat: 21 sept. 2026, 14:17

Presley Gerber, fiul supermodelului Cindy Crawford, a decedat duminică, la vârsta de 27 de ani, potrivit Reuters și BBC.

Medicul legist din Los Angeles a scris în raportul său că acesta a murit într-un centru de reabilitare. Nu a fost precizată cauza decesului.

Gerber era copilul cel mai mare al lui Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber și lucra ca model.

Rande Gerber, un cunoscut om de afaceri, a fondat împreună cu George Clooney marca de tequila Casamigos.

Activitatea lui Presley Gerber în domeniul modei a inclus campanii publicitare și apariții pe podium pentru mărci precum Calvin Klein și Dolce & Gabbana, potrivit BBC. În 2018, a apărut alături de mama sa în reclama Pepsi difuzată cu ocazia Super Bowl LII.

El a vorbit în trecut deschis despre problemele sale de sănătate mintală. Într-o postare pe Instagram din noiembrie anul trecut, a spus că a lansat o serie intitulată „Mental health Mondays” („Lunile sănătății mintale”), afirmând că „scopul era să stârnească discuții autentice despre lucrurile pe care majoritatea oamenilor le ascund”.

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