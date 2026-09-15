Motivul pentru care aplicarea deodorantului dimineața este o greșeală

Când te pregătești să pleci de acasă, fie pentru serviciu, fie pentru o întâlnire informală, ai propriul ritm și propria rutină stabilite. Cu toate acestea, un lucru pe care nimeni nu ar trebui să-l facă este să aplice deodorant chiar înainte de a ieși din casă.
Există un moment specific când ar trebui să îl aplici. Este doar încă un pas de încorporat în rutina ta zilnică. Deodorantul este mult mai eficient atunci când este aplicat seara, chiar înainte de culcare.
„A aplica deodorant dimineața este o greșeală.”
Pentru a explica acest lucru, trebuie să vorbim despre milioanele de glande din corpul nostru care pompează constant transpirație. Deodorantele și antiperspirantele sunt principalele arme împotriva mirosului corporal și a excesului de fluide.
Eficacitatea acestor produse de curățare depinde de mai mulți factori, cum ar fi cantitatea aplicată, compușii care alcătuiesc produsul și chiar momentul din zi la care este aplicat.
Transpirația este produsă cel mai puțin noaptea. Corpul este în general în repaus după ziua respectivă, explică David Pariser, profesor de dermatologie la Facultatea de Medicină a Universității din Virginia de Est din Norfolk, Anglia.
Diferența dintre antiperspirant și deodorant
Într-un articol pentru Consumer Reports, profesorul explică faptul că în acest moment al zilei ingredientul activ pe bază de aluminiu din antiperspirante este „aspirat” în canalele de unde iese transpirația: „ Există mai mult antiperspirant, acesta se conectează mai bine cu porii, trimițând un mesaj glandelor sudoripare pentru a reduce sau opri transpirația”, explică el.
Deodorantele, pe de altă parte, sunt concepute pentru a inhiba bacteriile care interacționează cu transpirația și sunt responsabile pentru producerea acelui miros acid.
Ingredientele sale sunt pe bază de alcool, ceea ce face ca zona axilelor să fie un mediu inospitalier pentru bacterii. Deodorantul nu previne transpirația; controlează doar mirosul și umiditatea de la suprafață.
Antiperspirantele, pe de altă parte, blochează transpirația cu săruri de aluminiu (clorohidrat de aluminiu, zirconiu-aluminiu etc.). Aceasta formează un „dop gelatinos” în canalele sudoripare, reducând fluxul de transpirație.
Deodorantul se utilizează după duș
Este adevărat că cel mai bun moment pentru a-l aplica este seara, înainte de culcare. Totuși, există câteva lucruri de reținut. Nu este ideal să-l aplici după duș, deoarece chiar dacă folosești un prosop, axilele vor fi tot umede.
Acest lucru face ca antiperspirantele și deodorantele să se amestece mai repede cu umezeala și să se spele mai repede pe piele.
Atunci când sunt aplicate corect, nu este neobișnuit ca deodorantele să ofere exact ceea ce promit: protecție timp de 24 până la 48 de ore.
În plus, se observă că, dacă este aplicat corect, nici măcar un duș de dimineață nu îi va diminua efectul. Potrivit Tech Insider, până atunci sărurile de aluminiu vor fi blocat deja canalele sudoripare.