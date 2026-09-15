Motivul pentru care aplicarea deodorantului dimineața este o greșeală

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 sept. 2026, 08:12

Când te pregătești să pleci de acasă, fie pentru serviciu, fie pentru o întâlnire informală, ai propriul ritm și propria rutină stabilite. Cu toate acestea, un lucru pe care nimeni nu ar trebui să-l facă este să aplice deodorant chiar înainte de a ieși din casă.

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