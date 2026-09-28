De ce pierdem mai mult păr toamna?

Deși căderea părului este un fenomen natural, de zi cu zi, frecvența crescută a acesteia în toamnă stârnește adesea îngrijorare pe rețelele de socializare.
Câteva fire de păr pe pernă, mai multe în perie sau o mână mai mare la șamponare… Odată cu venirea toamnei, nu este neobișnuit să observi că părul tău pare să piardă brusc mai mult volum. Acest fenomen îi îngrijorează pe mulți oameni, mai ales pe rețelele de socializare, unde „căderea părului toamna” este un subiect fierbinte. Cu toate acestea, această cădere sezonieră a părului poate fi pur și simplu o parte naturală a ciclului de creștere a părului.
Pe TikTok, mulți utilizatori nu ezită să filmeze părul pe care îl găsesc la duș sau după periaj, ceea ce uneori provoacă o îngrijorare reală. Dar ar trebui să te alarmezi cu adevărat când peria ta pare brusc mai plină decât de obicei?
De ce este normală „căderea părului toamna”?
Potrivit Tinei Mui, tricolog, această cădere mai vizibilă a părului în toamnă se datorează în principal ciclului natural de reînnoire a părului. „Firele de păr de pe cap nu cresc și nu cad toate în același timp”, spune ea pentru Bustle. Fiecare folicul se dezvoltă independent prin mai multe faze: anagenă, care corespunde perioadei de creștere; catagenă, o scurtă fază de tranziție în timpul căreia creșterea se oprește; și apoi telogenă, faza de repaus înainte de exogenă, în timpul căreia părul se desprinde de folicul și cade.
Cu alte cuvinte, părul nu cade neapărat atunci când intră în faza de repaus. Pot trece câteva săptămâni sau chiar câteva luni înainte să cadă. Acesta este motivul pentru care căderea părului pe care o observăm toamna poate fi de fapt legată de schimbări care au avut loc la începutul anului. Potrivit Tinei Mui, perioada de vară, în special, corespunde unei perioade în care „procentul de fire de păr în faza de repaus este cel mai mare”, ceea ce poate explica de ce căderea părului pare brusc mai semnificativă câteva luni mai târziu.
Câte fire de păr pierdem pe zi?
Însă, dincolo de această cădere sezonieră, apare adesea o întrebare atunci când părul pare să se acumuleze în perie sau la scurgerea dușului: în ce moment ar trebui să ne facem cu adevărat griji?
Potrivit specialiștilor, pierderea între 50 și 100 de fire de păr pe zi este în general considerată normală. Cu toate acestea, acest număr poate părea mult mai semnificativ în funcție de obiceiurile individuale. Frecvența șamponării, în special, joacă un rol în cantitatea de păr pierdută la un moment dat: cineva care își spală părul o dată pe săptămână va observa în mod natural o cădere mai mare a părului la duș decât cineva care îl spală la fiecare două sau trei zile. Prin urmare, impresia că „pierzi mult” păr nu înseamnă neapărat că este vorba de o cădere anormală a părului.
Totuși, dacă pierderea părului devine semnificativ mai pronunțată decât de obicei, persistă în timp sau este însoțită de o scădere vizibilă a densității, cel mai bine este să consultați un profesionist din domeniul sănătății. Căderea părului poate avea numeroase cauze, inclusiv deficiențe nutriționale, fluctuații hormonale, anumite medicamente sau diverse afecțiuni medicale.