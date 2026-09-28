De ce pierdem mai mult păr toamna?

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 sept. 2026, 08:47

Deși căderea părului este un fenomen natural, de zi cu zi, frecvența crescută a acesteia în toamnă stârnește adesea îngrijorare pe rețelele de socializare.

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