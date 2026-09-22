Cele 6 ingrediente active de care pielea ta are nevoie în această toamnă

Temperaturile mai scăzute și umiditatea redusă pot lăsa pielea mai uscată, mai fermă și mai sensibilă.
Sfârșitul verii își lasă adesea amprenta asupra pielii. După săptămâni de soare, căldură, transpirație și expunere sporită la aer, este normal ca fața să pară mai deshidratată și cu o textură diferită în septembrie. Acest lucru este agravat de schimbarea anotimpului: temperaturile scad, contrastele dintre exterior și spațiile cu aer condiționat devin mai pronunțate, iar aerul devine progresiv mai uscat.
Atunci ar putea fi util să-ți revizuiești rutina de îngrijire a pielii. Și nu neapărat pentru a o complica mai mult, ci pentru a alege ingrediente active care ajută la menținerea hidratării, la protejarea barierei cutanate și la restabilirea acelei senzații de confort pe care pielea ta a putut să o fi pierdut în lunile precedente.
Acid hialuronic și pantenol atunci când pielea are nevoie de apă
Strângerea pielii este unul dintre semnele care ne spun că pielea noastră are nevoie de ceva în plus. În aceste cazuri, unul dintre cele mai cunoscute ingrediente cosmetice este acidul hialuronic, datorită capacității sale de a reține apa.
Pantenolul, sau provitamina B5, este deosebit de benefic atunci când prioritatea nu este doar hidratarea, ci și îngrijirea pielii care se simte inconfortabil sau strânsă. Acesta promovează regenerarea și ajută la reducerea senzației de strângere, în timp ce glicerina și glicolii ajută la menținerea echilibrului de hidratare.
La acestea se adaugă aloe vera, un ingredient clasic în formulele concepute pentru a calma și hidrata. Poate că tocmai această combinație de ingrediente hidratante și calmante se dovedește deosebit de utilă atunci când sosește vremea rece: asigurarea umidității este importantă, dar la fel de importantă este și asigurarea unei senzații de suplețe și confort din nou a pielii.
Centella asiatica, unul dintre cele mai populare ingrediente active în prezent pentru calmarea pielii
Dacă există un ingredient care a câștigat importanță în cosmetice în ultimii ani, acesta este centella asiatica, cunoscută și sub numele de cica. Are proprietăți calmante și rol în menținerea barierei cutanate.
Proteoglicanii au capacitatea de a reține apa și sunt legați de hidratarea și elasticitatea pielii. Vitamina C își oferă acțiunea antioxidantă binecunoscută și ajută la îmbunătățirea strălucirii și a tonusului, în timp ce peptidele apar în numeroase formule concepute pentru a îmbunătăți fermitatea și a netezi aspectul liniilor fine. Extractul de bumbac completează formula cu o funcție menită să protejeze pielea împotriva factorilor de stres din mediu.
Nu toate tipurile de piele au aceleași nevoi toamna. Pielea care este în principal deshidratată, strânsă sau inconfortabilă poate beneficia de o formulă axată pe ingrediente hidratante și calmante. Dacă, în plus, scopul este de a îmbunătăți strălucirea, fermitatea sau de a aborda primele semne ale îmbătrânirii, încorporarea de ingrediente antioxidante și nutritive poate fi mai benefică.