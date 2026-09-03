Pregătirea tenului pentru toamnă

Scris de Andreea Damian Publicat: 3 sept. 2026, 08:11

Temperaturile mari din vară încep să dispară pe măsură ce intrăm în septembrie. Este, iată, momentul pentru a ne îngriji de pielea noastră care a fost afectată de soarele de la plajă.

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