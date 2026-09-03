BEAUTY· 1 min citire
Pregătirea tenului pentru toamnă
îngrijirea tenului
Temperaturile mari din vară încep să dispară pe măsură ce intrăm în septembrie. Este, iată, momentul pentru a ne îngriji de pielea noastră care a fost afectată de soarele de la plajă.
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