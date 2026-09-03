BEAUTY· 1 min citire

Pregătirea tenului pentru toamnă

îngrijirea tenului

îngrijirea tenului

Scris de Andreea Damian Publicat: 3 sept. 2026, 08:11

Temperaturile mari din vară încep să dispară pe măsură ce intrăm în septembrie. Este, iată, momentul pentru a ne îngriji de pielea noastră care a fost afectată de soarele de la plajă.

Nu va spalati cu apa calda pe fata pentru ca pielea se va usca si mai tare. Aveti grija ce sapun folositi pentru fata, sa fie unul foarte usor si hidratant.

Rafatati-va cu un tratament complet pentru fata la un salon de beauty – care sa includa o curatare profunda, dar si exfoliere care sa redea stralucirea pielii. Crema hidratanta de zi si de noapte ajuta si ele, foarte mult.

Alegeti un cleanser care sa nu aiba sapun si folositi macar pentru o luna crème pentru tenul sensibil pentru a acorda mai multa hidratare si o grija speciala tenului.

Incercati sa evitati si dusurile foarte fierbinti, cat mai e cald dusurile spre rece va vor ajuta mult la reimprospatarea pielii. In plus, nu stati in dus mai mult de 5-10 minute.

Si, oricat de ciudat ar parea faceti cateva exercitii zilnice pentru muschii fetei, un masaj al muschilor fetei incurajeaza producerea de colajen, dar si intarzierea aparitiei ridurilor.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ingrijirea tenuluicosmeticepiele

Urmărește știrile Tabu și pe Google News

Mai multe știri din BEAUTY

Mai Multe