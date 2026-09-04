Păr uscat și deteriorat după vară: aceste 5 greșeli pe care le poți face fără să-ți dai seama

Scris de Andreea Damian Publicat: 4 sept. 2026, 14:59

Soarele, sarea, clorul și căldura și-au pus amprenta asupra părului nostru. Vârfuri uscate, lungimi terne, păr încrețit: când ne întoarcem la școală sau la serviciu, ne-ar plăcea să ne concentrăm pe o rutină de îngrijire. Dar unele dintre obiceiurile noastre ar putea avea efectul opus. Iată cinci greșeli de evitat pentru a-ți recăpăta părul frumos după vară.

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