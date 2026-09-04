Păr uscat și deteriorat după vară: aceste 5 greșeli pe care le poți face fără să-ți dai seama

Soarele, sarea, clorul și căldura și-au pus amprenta asupra părului nostru. Vârfuri uscate, lungimi terne, păr încrețit: când ne întoarcem la școală sau la serviciu, ne-ar plăcea să ne concentrăm pe o rutină de îngrijire. Dar unele dintre obiceiurile noastre ar putea avea efectul opus. Iată cinci greșeli de evitat pentru a-ți recăpăta părul frumos după vară.
Părul nostru a îndurat multe vara aceasta. Ne întoarcem din vacanță gândindu-ne că totul va reveni la normal în cele din urmă, fără să ne gândim că rutina noastră poate, dimpotrivă, să înrăutățească situația sau chiar să producă efectul opus celui pe care ni l-am dorit.
Din fericire, Célia, de pe contul de Instagram @lesperlesdebrunette, a împărtășit cele cinci greșeli pe care le facem în mod regulat cu părul nostru. Și un lucru e sigur, probabil le facem pe toate fără să ne dăm seama. De la periere la spălare, inclusiv uscarea și alegerea produselor, iată ce trebuie să schimbi chiar acum. Suficient pentru a avea în sfârșit un păr frumos pentru întoarcerea la școală!
Care sunt greșelile pe care trebuie neapărat să le evităm cu părul nostru, care este slăbit după vară?
Periezi părul începând de la rădăcini
Poate că primul obicei la care trebuie să ne gândim este ceva ce facem automat în fiecare dimineață: periajul. După vară, a începe direct de la rădăcini poate avea consecințe . „Îți va rupe părul”, avertizează Célia.
Pentru a evita tragerea de noduri și slăbirea suplimentară a fibrei capilare, cel mai bine este să vă schimbați complet metoda. „Începeți de la vârfuri și continuați să urcați puțin câte puțin”, recomandă ea. O tehnică foarte simplă, dar care poate face toată diferența, mai ales când firele lungi sunt uscate sau deosebit de încâlcite .
Freci șamponul pe tot părul
Acordă atenție modului în care îți speli părul. Contrar a ceea ce ai putea crede, nu trebuie să-ți freci tot părul pentru a-l simți perfect curat. Șamponul ar trebui să fie concentrat în primul rând pe zona care are cu adevărat nevoie de el. „Concentrează-te pe scalp și masează-l”, explică ea. Mai ales că, după expunerea repetată la soare, sare sau clor, părul trebuie manevrat cu blândețe. „Acest lucru va preveni deteriorarea lungimilor”, adaugă Célia.
Aplici masca pe părul umed
O mască de păr este o parte esențială a oricărei rutine de îngrijire a părului, mai ales atunci când părul este uscat și deshidratat după vară. Dar cum o aplici corect? „Nu aplica masca pe tot capul și mai ales nu pe părul ud leoarcă”, ne sfătuiește Célia. Sfatul ei este să începi prin a stoarce ușor excesul de apă din păr înainte de a aplica tratamentul. „Concentrează-te pe lungimi și vârfuri”, continuă ea. Această mică schimbare în modul în care folosești masca facilitează, de asemenea, integrarea tratamentului în rutina ta.
Freci părul cu un prosop
După șamponare vine etapa de uscare. Și aici, din nou, părul nostru ar prefera cu siguranță puțin mai multă blândețe. Frecarea energică cu un prosop pentru a accelera uscarea poate slăbi fibra capilară și poate favoriza încrețirea. Expertul sugerează folosirea unui prosop din microfibră în schimb. Așadar, nu este nevoie să vă transformați părul într-un prosop de terry frecându-l în toate direcțiile. Strângeți ușor lungimile pentru a îndepărta excesul de apă, apoi înfășurați-le într-un prosop potrivit.
Consideri că o singură gamă de produse este suficientă pentru toate nevoile
Uneori tindem să ne dorim să găsim șamponul, masca sau linia de produse miraculoase care ne pot rezolva toate problemele părului. Dar după acest sezon, nevoile noastre sunt mai numeroase, iar un singur produs nu le poate satisface pe toate. Este mai bine să ne construim o „rutină inteligentă”. Aceasta ar putea include un tratament axat pe reparare, un altul conceput pentru a păstra vibranța culorii, un produs anti-încrețire sau un tratament pentru intensificarea strălucirii. Cu toate acestea, nu este nevoie să copiați pur și simplu o rutină predefinită. Cel mai important lucru este să vă alegeți produsele în funcție de propriul tip de păr, de starea acestuia și de rezultatele dorite!