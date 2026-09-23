Tunsorile și culorile care vor fi în tendințe în această toamnă

Odată cu noul sezon vine și dorința de a face o schimbare în părul nostru. Dar, în timp ce în ultimii ani, rețelele de socializare ne-au purtat de la o tunsoare virală la alta și practic ne-au pus să numim fiecare nuanță nouă de blond sau șaten, în această toamnă se pare că tendințele vor lua lucrurile puțin mai calm.
Tunsorile îndrăznețe și culorile cu contrast puternic pierd teren în fața părului lung, a culorilor bogate și, mai presus de toate, a opțiunilor concepute pentru a fi flatante și ușor de întreținut. „Există din ce în ce mai puțin loc pentru tunsori sau culori care pur și simplu urmează un trend viral. Astăzi, clientele caută un look care să le flateze, să fie ușor de întreținut și să proiecteze o imagine elegantă fără a părea excesiv de stilizate ”, explică un hairstilist din Madrid.
Straturi invizibile și „clavicut”: tunsorile pe care le vom vedea în această toamnă
Straturile sunt aici pentru a rămâne pentru încă un sezon, dar s-au schimbat considerabil. Se poartă mult mai mult amestecate, iar scopul lor este de a oferi mișcare și textură fără a reduce vizual densitatea părului. Aceasta explică apariția așa-numitelor straturi invizibile, atrăgătoare în special pentru cele care doresc să adauge volum fără a sacrifica lungimea.
Coafura midi continuă să fie populară, pe care haistiliștii o evidențiază pentru capacitatea sa de a se potrivi diferitelor forme ale feței, iar clavicutul, acel bob lung a cărui lungime ajunge aproximativ până la claviculă, revine în forță. În acest sezon este actualizat cu linii mai fine și vârfuri ușor stratificate pentru un aspect mai deschis la culoare.
O altă tunsoare care nu a dispărut este cea cu model fluture, deși se îndepărtează de straturile extrem de definite care au făcut populare versiunile sale inițiale. Acum este purtată mai delicat și mai elegant. Iar pentru cele care preferă să își schimbe look-ul fără a sacrifica lungimea, bretonul cortină și bretonul subțire continuă să fie una dintre cele mai flatante opțiuni pentru încadrarea feței și accentuarea trăsăturilor.
Cheia este ca tunsoarea să funcționeze și în afara salonului. „Vrem ca părul să se miște natural. O tunsoare bună ar trebui să funcționeze chiar și atunci când clienta petrece doar câteva minute coafându-l”, subliniază haistilistul.
De la ciocolatiu la espresso: castaniul devine mai intens
În colorarea părului, schimbarea va fi și mai evidentă. După predominanța blondelor foarte deschise și a contrastelor pronunțate, apar tonuri mai intense, mai calde și mai strălucitoare, care încearcă să creeze dimensiune în păr.
Printre culorile pe care haistilistul le evidențiază pentru această toamnă/iarnă se numără nuanțele intense de ciocolată și mocha, maro espresso și cafea, precum și tonuri delicate de cupru și scorțișoară. Pentru cei care preferă să rămână în domeniul blondelor, tendința se îndreaptă spre nuanțe mai cremoase, mai puțin reci, de bej, miere și alune.
Bronde, acea nuanță intermediară între blond și brunet, este încă populară, deși a fost personalizată pentru a menține profunzimea culorii naturale și a introduce doar anumite șuvițe. În părul brunet, aceste șuvițe sunt concentrate strategic în jurul feței pentru a o ilumina fără a transforma întregul păr într-o serie de șuvițe.
„Culoarea nu mai este despre contrast, ci despre dimensiune. Ne dorim un păr care să reflecte lumina, cu strălucire și nuanțe multiple”, explică stilistul.
Culori care vă permit să răriți vizitele la coafor
Există o altă schimbare interesantă care are mult mai mult de-a face cu viața reală decât cu o tendință estetică. Oamenii caută din ce în ce mai mult culori de păr care cresc bine și nu necesită o vizită la salon imediat ce apar rădăcinile.
De aici proeminența rădăcinilor estompate, a gradienților ușori și a tranzițiilor de culoare mai puțin evidente. Scopul este de a putea spația retușurile, menținând în același timp un rezultat elegant, ceea ce reduce și frecvența cu care părul trebuie să sufere procese chimice.
Și aici găsim o altă tendință cheie în acest sezon: strălucirea. Culoarea funcționează cel mai bine atunci când fibra capilară este sănătoasă și reflectă lumina, așa că întreținerea părului este la fel de importantă ca nuanța aleasă.
Tendința care este deasupra tuturor celorlalte
Fie că vorbim despre clavicut, straturi invizibile, espresso sau bronde, hairstilistul madrilen plasează un trend deasupra celorlalte: personalizarea.
„Tendințele servesc drept inspirație, dar adevăratul succes constă în adaptarea fiecărei propuneri la individ. Analizăm forma feței, tipul de păr, nuanța pielii, stilul de viață și chiar timpul petrecut de fiecare clientă coafându-și părul”, explică el.
Poate că aceasta este cea mai semnificativă schimbare din această toamnă/iarnă. În loc să mergem la coafor cu o poză cu tunsoarea pe care am văzut-o repetată de sute de ori pe rețelele de socializare, ideea este să folosim tendințele ca punct de plecare și apoi să alegem tunsoarea, culoarea și întreținerea care se potrivesc cu adevărat părului și stilului nostru de viață.