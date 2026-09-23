Tunsorile și culorile care vor fi în tendințe în această toamnă

Scris de Andreea Damian Publicat: 23 sept. 2026, 08:11

Odată cu noul sezon vine și dorința de a face o schimbare în părul nostru. Dar, în timp ce în ultimii ani, rețelele de socializare ne-au purtat de la o tunsoare virală la alta și practic ne-au pus să numim fiecare nuanță nouă de blond sau șaten, în această toamnă se pare că tendințele vor lua lucrurile puțin mai calm.

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