Te grăbești dimineața? Rutina de frumusețe expresă a unui make-up artist pentru un ten impecabil în 5 minute

Scris de Andreea Damian Publicat: 1 sept. 2026, 07:56

Gata cu statul jumătate de oră în fața oglinzii dimineața! Pentru a obține un ten proaspăt, radiant și uniform în timp record, un make-up artist își dezvăluie rutina expresă de frumusețe în doar cinci pași. O metodă simplă și eficientă de adoptat imediat ce te întorci la serviciu sau la școală.

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