Te grăbești dimineața? Rutina de frumusețe expresă a unui make-up artist pentru un ten impecabil în 5 minute

Gata cu statul jumătate de oră în fața oglinzii dimineața! Pentru a obține un ten proaspăt, radiant și uniform în timp record, un make-up artist își dezvăluie rutina expresă de frumusețe în doar cinci pași. O metodă simplă și eficientă de adoptat imediat ce te întorci la serviciu sau la școală.
Începutul noului an școlar este chiar după colț și, odată cu el, revenirea ritmului frenetic al dimineților în care fiecare minut contează. După vacanța de vară, e timpul să ne întoarcem la rutine, să ne grăbim la serviciu, să ducem copiii la școală... și, uneori, timpul pe care îl avem pentru machiaj se scurtează dramatic. Cu toate acestea, nu este nevoie să neglijăm complet tenul: cu tehnicile potrivite și câteva produse bine alese, este perfect posibil să creezi un machiaj proaspăt și natural în doar cinci minute.
Cristelle Ballet, make-up artist cunoscut pe Instagram sub numele de @frenchtouchofmakeup, unde are peste 726.000 de urmăritori, își împărtășește în mod regulat sfaturile pentru a crea look-uri de machiaj simple, rapide și eficiente. Într-un videoclip publicat pe 25 august 2026, ea dezvăluie metoda ei pentru perfecționarea tenului în cinci pași și cinci minute precise.
Pasul 1: SPF, pasul pe care nu trebuie să-l sari niciodată
Înainte chiar de a începe să aplici machiajul, make-up artistul recomandă aplicarea cremei de protecție solară. „În primul rând, pentru a vă proteja pielea și a preveni apariția petelor”, amintește Cristelle Ballet.
Și SPF-ul nu este doar pentru protejarea pielii: atunci când este ales corect, poate facilita și aplicarea machiajului. „Mai presus de toate, un SPF bun ar trebui să facă fondul de ten să alunece ușor”, explică ea.
Pasul 2: Un strop de gel pentru sprâncene pentru a defini aspectul
Pentru a oferi instantaneu feței mai multă definiție, nu este nevoie să folosești mai multe produse. Make-up artistul se bazează pe un pas rapid: perierea sprâncenelor cu un gel.
„Ne va defini ochii”, explică Cristelle Ballet. Odată ce produsul se usucă, zonele rare devin mai vizibile. „Vezi imediat golurile unde nu ai păr”, subliniază ea. Apoi, pur și simplu umple zonele afectate cu un un creion de sprâncene. Un truc rapid pentru a-ți intensifica privirea în cel mai scurt timp.
Pasul 3: Fondul de ten stick, aliatul machiajului expres
Urmează fondul de ten. Și pentru a economisi secunde prețioase dimineața, Cristelle Ballet recomandă să optați pentru o textură deosebit de practică: fondul de ten stick. „Nimic nu se compară cu rapiditatea unui fond de ten stick, deoarece îl puteți aplica pe întregul ten deodată și îl puteți folosi și ca un corector”, explică make-up artistul.
După aplicarea produsului, ea recomandă folosirea unei pensule pentru a-l lucra „din centru spre exterior” pentru un finisaj uniform. Pentru imperfecțiunile localizate, nu este nevoie să suprasolicitați fața: „Dacă aveți o pată, aplicați produsul, apăsați-l cu degetul și apoi terminați cu pensula pentru a-l amesteca perfect în piele.” Această tehnică vă permite să mențineți un finisaj natural, ascunzând în același timp rapid imperfecțiunile minore.
Pasul 4: Bronzer și blush pentru a ilumina tenul
Odată ce tenul este uniform, este timpul să adăugați căldură și culoare. Pentru bronzer, ea recomandă un mic truc pentru a evita liniile dure: aplicați mai întâi produsul pe dosul palmei înainte de a-l aplica pe față. „Luați puțin, îl aplicați, nu lasă urme, nu deranjează fondul de ten”, explică Cristelle Ballet.
Apoi vine blush-ul, un adevărat produs esențial pentru crearea unei străluciri sănătoase. Iar pentru make-up artist, este crucial să nu-l confunde cu bronzerul: „Blush-ul va face ceva ce bronzerul nu va face niciodată: va aduce viață pomeților tăi și va da impresia că tenul tău este radiant.”
Pasul 5: Pudră pentru fixarea machiajului
Pasul final este fixarea machiajului. Pudră compactă, pudră liberă sau pudră lichidă, sunt posibile mai multe opțiuni în funcție de preferințe și nevoile pielii.
Însă, înainte de a aplica pudra sub ochi, Cristelle Ballet recomandă un pas simplu: netezirea zonei pentru a îndepărta orice cute mici sau excesul de produs. „Dacă aveți așa ceva, apăsați-l ușor cu pensula”, ne sfătuiește ea.
Pentru pielea uscată sau ridată de sub ochi, o atingere ușoară este cea mai bună . „În acest caz, luați o pensulă mică și o pudră presată și apăsați ușor doar sub ochi”, explică make-up artistul. Pentru zonele deosebit de grase sau cele cu mai multă textură, preferă un puf de pudră. „Pentru orice zonă pe care doriți să o neteziți, un puf de pudră este de două ori mai bun decât o pensulă”, afirmă ea.
Și pentru cele care urăsc senzația de pudră, Cristelle Ballet are și o tehnică: folosirea unei pudre lichide cu un puf de pudră curat. „Poți transforma acest spray lichid într-o pudră invizibilă pur și simplu prin apăsarea acestuia”, explică ea. Un ten complet în timp record.