Machiajul agravează acneea? Răspunsul unui dermatolog

Puncte negre, puncte albe sau coșuri roșii - acneea se poate manifesta în multe moduri, unele mai vizibile decât altele, la cei care suferă de ea. Această afecțiune inflamatorie a pielii afectează 80% dintre persoanele sub 20 de ani și, de asemenea, 25% dintre femeile adulte.
Deși leziunile acneice variază în severitate de la o persoană la alta, tentația de a ascunde aceste imperfecțiuni cu machiaj poate fi puternică. Cu toate acestea, mulți cred că machiajul poate de fapt agrava acneea. Dar care este adevărul? Într-un videoclip postat pe contul său de TikTok, dermatologul Dr. Dray a răspuns la această întrebare pe care toată lumea și-o pune.
Este probabil ca machiajul să agraveze acneea?
Te trezești într-o dimineață cu un coș mare în mijlocul frunții și ești tentată să-l acoperi cu corector, dar ți s-a spus întotdeauna că acest lucru îți poate agrava starea pielii? Potrivit Dr. Dray, „dacă ai fost făcut să crezi că machiajul provoacă sau agravează acneea, nu este neapărat cazul”. Dermatologul citează rezultatele unui studiu din 2005 care a examinat efectele machiajului asupra erupțiilor cutanate. Conform acestei cercetări, severitatea acneei nu a părut să se agraveze la pacienții care au continuat să se machieze.
„Acesta nu este cel mai robust studiu de pe planetă”, a rezumat dermatologul, „dar nu pare că acoperirea acneei cu machiaj o va agrava neapărat”, înainte de a adăuga: „În unele cazuri, ar putea chiar să o amelioreze sau cel puțin să vă îmbunătățească calitatea vieții, dacă este ceva care vă deranjează cu adevărat”. Într-adevăr, oamenii de știință din cadrul studiului au observat o scădere a nivelului de anxietate în rândul tinerelor care au folosit machiaj pentru a -și ascunde acneea.
Acneea și machiajul: recomandări de la un dermatolog
În plus, Dr. Dray subliniază că, în ciuda numeroaselor discuții despre ingredientele care pot bloca porii sau sunt comedogene, „dovezile că produsele de îngrijire a pielii contribuie la acnee sunt foarte vagi”. Ea adaugă că această idee se bazează în mare măsură pe un studiu mai vechi realizat pe un model de ureche de iepure: „Nu numai că [acest model] este irelevant pentru pielea umană, dar nu s-au tras concluzii cu adevărat semnificative din acesta”.
Potrivit dermatologului, potențialele efecte ale machiajului asupra acneei nu se datorează exclusiv „prezenței sau absenței unui ingredient specific sau greutății generale a unui produs”. „Formula generală și diferențele inerente tipurilor individuale de piele influențează dacă un anumit produs de îngrijire a pielii agravează acneea cuiva”, afirmă ea. Deși Dr. Dray subliniază că nu trebuie să acoperi nimic atunci când ai acnee, ea nu se opune utilizării produselor de machiaj potrivite nevoilor tale specifice, combinate cu cremă de protecție solară.