Obiecte personale ale lui Silviu Prigoană, vândute la târgul de vechituri. Reacția fratelui mai mare: ”Cred că au fost aruncate”

Scris de Tabu

Publicat 9 sept. 2026, 19:15 Actualizat 9 sept. 2026, 19:26 Sursă Realitatea.net

Cele mai dragi amintiri ale omului de afaceri Silviu Prigoană au ajuns la un târg de vechituri. Fotografii de familie, dar și documente personale ale afaceristului au fost scoase la vânzare, în Târgul Vitan, din București, potrivit unor imagini postate pe rețelele de socializare. Fratele cel mare al milionarului a dezvăluit, în exclusivitate pentru Realitatea.net, povestea fotografiei care a atras cele mai multe comentarii. Pe de altă parte, unul dintre fii omului de afaceri a dezvăluit cum au ajuns obeictele la vechituri.

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