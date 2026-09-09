Obiecte personale ale lui Silviu Prigoană, vândute la târgul de vechituri. Reacția fratelui mai mare: ”Cred că au fost aruncate”

Cele mai dragi amintiri ale omului de afaceri Silviu Prigoană au ajuns la un târg de vechituri. Fotografii de familie, dar și documente personale ale afaceristului au fost scoase la vânzare, în Târgul Vitan, din București, potrivit unor imagini postate pe rețelele de socializare. Fratele cel mare al milionarului a dezvăluit, în exclusivitate pentru Realitatea.net, povestea fotografiei care a atras cele mai multe comentarii. Pe de altă parte, unul dintre fii omului de afaceri a dezvăluit cum au ajuns obeictele la vechituri.
Fotografii cu fostele soții, cu fiii săi când erau mici, tablouri, dar și documente personale care i-au aparținut lui Silviu Prigoană au fost văzute la vânzare în Târgul Vitan.
Cine este în fotografia care a stârnit cele mai multe comentarii?
Unul dintre tablouri îl înfățișează pe fratele cel mare al afaceristului, Daniel Prigoană. Silviu și Daniel semănau ca două picături de apă. De aceea, mulți au crezut că este portretul afaceristului din copilărie. Daniel Prigoană a spus, pentru Realitatea.net, că fotografia a fost făcută în casa părintească de la Gherla.
Este făcută în anul 1968. Era acasă la părinții noștri, la Gherla. Eram în clasa a IV-a. Silviu era atunci la grădiniță, a declarat, pentru Realitatea.net, Daniel Prigoană.
Fratele cel mare al afaceristului Silviu Prigoană a fost surprins să afle că fotografia lui din copilărie a ajuns la un târg de vechituri. Acesta și-a exprimat intenția de a cumpăra poza înrămată.
”La ce târg de vechituri? O cumpăr eu. Cred că au fost aruncate de nepotul meu, Honorius. Cineva le-a găsit și s-a gândit să facă un ban”, a spus Daniel Prigoană.
Printre obiectele personale care i-au aparținut lui Silviu Prigoană și au fost scoase la vânzare se numără un document vechi despre acțiunile pe care regretatul om de afaceri le-ar fi deținut în radio, dar și certificatul care atestă că a fost deputat, articole vechi decupate din reviste care vorbeau despre succesul și realizările milionarului, un tablou cu Adriana Bahmuțeanu și unul cu prima lui soție, Viorica, mama lui Honorius și a lui Silvius, care a murit tânără. Fosta soție, Adriana Bahmuțeanu, a declarat într-o publicație că Silviu Prigoană își ținea lucrurile vechi în două containere, dar nu știe cum au ajuns la vechituri.
Ce spune Maximus Prigoană despre obiectele ajunse la târgul de vechituri?
Într-o discuție purtată cu autorul postării, unul dintre fiii regretatului om de afaceri, Maximus Prigoană, a explicat că obiectele respective ar fi fost aruncate chiar de către tatăl său în containere și că majoritatea erau degradate. De acolo, presupune Prigoană Jr., le-au recuperat cei specializați în valorificarea obiectelor vechi.
Silviu Prigoană s-a stins fulgerător din viață, în noiembrie 2024. După moartea sa, fosta lui soție, Adriana Bahmuțeanu, a început o luptă încrâncenată în instanță cu fiii din prima căsnicie a afaceristului, Honorius și Silvius. Războiul a plecat de la custodia celor doi băieți minori pe care vedeta i-a avut cu Silviu Prigoană. Maximus și Eduard au rămas în vila tatălui lor. Adriana Bahmuțeanu i-a acuzat pe Honorius și Silvius Prigoană de alienare parentală.