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Novak Djokovic revine la China Open după 11 ani. Recordul incredibil pe care îl pune din nou în joc la Beijing
Novak Djokovic / Profimedia
Publicat28 sept. 2026, 13:14
Sursărealitatea.net
Novak Djokovic revine la China Open după 11 ani. Recordul de 29-0 de la Beijing
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