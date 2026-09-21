Femeile care au practicat sport în adolescență, mai predispuse să aspire la poziții de conducere

Scris de Andreea Damian Publicat: 21 sept. 2026, 14:22

Un studiu recent arată că femeile care au practicat sport cel puțin trei ani înainte de finalul liceului sunt mai predispuse să aspire la poziții de conducere și să negocieze salariul.

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