Lifestyle· 2 min citire
Vacanța la mare continuă și în septembrie
plajă
Vacanța de vară s-a prelungit pentru unii turiști. Vremea se va menține frumoasă și caldă, în Dobrogea, motiv pentru care litoral rămâne o opțiune de relaxare.
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