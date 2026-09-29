Durerile menstruale nu trebuie să îți controleze ziua: soluții simple pentru mai mult confort

Scris de Tabu Publicat: 29 sept. 2026, 09:49

Pentru multe femei, menstruația vine la pachet cu crampe abdominale, dureri de spate, oboseală și o stare generală de disconfort care poate afecta activitățile de zi cu zi. Deși durerile menstruale moderate sunt frecvente, ele nu ar trebui să îți dicteze programul sau să te împiedice să îți desfășori activitățile obișnuite. Din fericire, există numeroase soluții care pot contribui la ameliorarea disconfortului și la o experiență mai plăcută în această perioadă a lunii.

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