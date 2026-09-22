Cine este și cu ce se ocupă Sarah Rizea, tânăra cu origini românești care a câștigat Miss Italia 2026

Sarah Rizea, în vârstă de 18 ani, este noua Miss Italia 2026. Tânăra cu origini românești și stabilită în provincia Savona, a câștigat titlul în finala celei de-a 80-a ediții a concursului, care a avut loc la Castelul Santa Severa.
Sarah Rizea a reprezentat Liguria și s-a clasat înaintea celorlalte 15 finaliste în clasamentul întocmit de cei patru mentori din lumea spectacolului.
După vestea că a câștigat titlul de Miss Italia, Sarah a făcut câteva declarații, mărturisind că dedică victoria părinților ei, care au susținut-o, dar și României, o parte din familia sa aflându-se în țară.
”Acolo locuiesc bunicii mei. Am fost acolo ultima oară cu mai puțin de un an în urmă. Tatăl meu, Marian, este producător de ferestre și uși, iar mama mea, Alina, lucrează la Comisariatul de Poliție din Savona, la Biroul de imigrare. Mai am și o soră de 15 ani, Karina. Toți m-au susținut în decizia mea de a participa la concurs”, a spus ea.
Sarah s-a născut pe 8 noiembrie 2007 la Moncalieri, lângă Torino. Tatăl ei, Marian, este tâmplar, iar mama, Alina, lucrează la Biroul de Imigrare al Poliției din Savona.
Tânăra cu origini românești a început să înoate de la vârsta de 8 ani la un bazin din Torino, ulterior apucându-se serios de sportul de performanță. Ea face parte din echipa națională de înot artistic și din grupul sportiv Fiamme Oro al Poliției de Stat. Și-a început cariera competițională la clubul Aquatica Torino, ajungând să concureze chiar și la nivel internațional.
În palmaresul său se numără medalia de argint la Campionatele Europene de la Belgrad din 2024, la proba de duo mixt tehnic alături de Filippo Pelati, și medalia de bronz la Campionatele Mondiale pentru tineret de la Lima din același an. Tot în 2024, a obținut locul al treilea la Superfinala Cupei Mondiale de la Budapesta, iar în 2025 a câștigat o altă medalie de bronz la Cupa Mondială de la Somabay.
În 2026, Sarah a fost convocată și pentru Campionatele Europene de la Paris, unde, în cadrul echipei italiene, a ocupat rolul de primă rezervă pentru Enrica Piccoli și Lucrezia Ruggiero, care au concurat în probele de duo feminin, duo mixt și echipă.