Bani de la stat pentru cei care citesc

Singapore a lansat o campanie națională pe cinci ani prin care încearcă să transforme lectura într-un obicei zilnic, folosind inclusiv recompense financiare. Autoritățile mizează pe un sistem inspirat din mecanismele jocurilor pentru a-i determina pe oameni să petreacă mai mult timp citind.
Programul permite cetățenilor să își înregistreze minutele petrecute citind pe o platformă guvernamentală. O sesiune de minimum 15 minute aduce 20 de monede virtuale, însă poate fi contabilizată o singură sesiune în fiecare zi, relatează CNN.
Pentru a obține un dolar singaporez, echivalentul a aproximativ 0,8 dolari americani, un participant trebuie să strângă 1.000 de monede. Asta înseamnă 50 de zile în care sunt înregistrate sesiuni de lectură eligibile.
Prin urmare, stimulentul financiar este mai degrabă simbolic. Obiectivul autorităților nu este să transforme lectura într-o sursă de venit, ci să folosească recompensele și acumularea de puncte pentru a încuraja repetarea comportamentului.
Inițiativa apare pe fondul îngrijorărilor privind timpul tot mai mare petrecut în fața ecranelor și consumul rapid de materiale digitale.
National Library Board (NLB), instituția care coordonează campania, susține că lectura unor materiale ample poate contribui la dezvoltarea atenției, gândirii critice și imaginației, spre deosebire de consumul fragmentat de conținut foarte scurt.
Programul încearcă astfel să răspundă inclusiv fenomenului cunoscut drept „doomscrolling” – obiceiul de a derula în mod repetitiv fluxuri de informații online – și dezbaterii mai largi privind efectele consumului excesiv de conținut digital superficial asupra capacității de concentrare.