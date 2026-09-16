Bani de la stat pentru cei care citesc

Scris de Andreea Damian Publicat: 16 sept. 2026, 08:09

Singapore a lansat o campanie națională pe cinci ani prin care încearcă să transforme lectura într-un obicei zilnic, folosind inclusiv recompense financiare. Autoritățile mizează pe un sistem inspirat din mecanismele jocurilor pentru a-i determina pe oameni să petreacă mai mult timp citind.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre cititsingaporelecturacarti