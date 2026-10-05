România va trece la ora de iarnă mai devreme anul acesta

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 oct. 2026, 09:47

România va trece la ora de iarnă în câteva zile, iar schimbarea vine într-un an cu o particularitate rară de calendar: trecerea are loc la cea mai timpurie dată posibilă prevăzută de actualul sistem european.

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