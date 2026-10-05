România va trece la ora de iarnă mai devreme anul acesta

România va trece la ora de iarnă în câteva zile, iar schimbarea vine într-un an cu o particularitate rară de calendar: trecerea are loc la cea mai timpurie dată posibilă prevăzută de actualul sistem european.
În plus, schimbarea se produce mai devreme decât anul trecut, informează Mediafax.
Trecerea la ora de iarnă înseamnă că ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, iar românii vor avea, practic, o noapte cu o oră în plus. Schimbarea modifică însă și programul de lumină naturală: diminețile vor deveni mai luminoase mai devreme, în timp ce seara se va întuneca mai rapid.
Pentru organism, modificarea este de regulă mai ușor de tolerat decât trecerea la ora de vară din primăvară, când se pierde o oră de somn. Chiar și așa, schimbarea poate afecta temporar ritmul circadian, programul de somn și nivelul de energie.
Schimbarea orei are loc, potrivit sistemului aplicat în Uniunea Europeană, în ultima duminică din octombrie. În funcție de calendar, aceasta poate cădea între 25 și 31 octombrie. În 2026, ultima duminică este chiar 25 octombrie, ceea ce înseamnă că România revine la ora standard la limita cea mai timpurie permisă de actuala regulă.