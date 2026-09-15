Pneurile care refuză să aleagă între anotimpuri

Scris de Catalina Anghel Publicat: 15 sept. 2026, 20:58

Există o prejudecată adânc înrădăcinată în lumea șoferilor români: că un produs universal nu poate fi cu adevărat bun la nimic. Cauciucurile all season au trăit mult timp sub această umbră, tratate cu scepticism de entuziaști și ignorate de șoferii obișnuiți care urmau pur și simplu tradiția schimbului sezonier. Realitatea din ultimii ani a corectat masiv această percepție, pe măsură ce tehnologia a avansat și testele independente au început să livreze rezultate surprinzătoare.

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