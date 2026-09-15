Pneurile care refuză să aleagă între anotimpuri

Există o prejudecată adânc înrădăcinată în lumea șoferilor români: că un produs universal nu poate fi cu adevărat bun la nimic.
Cauciucurile all season au trăit mult timp sub această umbră, tratate cu scepticism de entuziaști și ignorate de șoferii obișnuiți care urmau pur și simplu tradiția schimbului sezonier.
Realitatea din ultimii ani a corectat masiv această percepție, pe măsură ce tehnologia a avansat și testele independente au început să livreze rezultate surprinzătoare.
Întrebarea nu mai este dacă aceste anvelope sunt suficient de bune, ci dacă sunt potrivite pentru profilul tău specific de șofer. Răspunsul depinde de câțiva factori concreți - zona geografică, kilometrajul anual și tipul de drum pe care îl parcurgi cel mai des.
Compozitia care face diferenta reala
Secretul unui cauciuc all season performant stă în amestecul de cauciuc folosit. Producătorii de top, precum Continental, Michelin sau Goodyear, utilizează polimeri cu o gamă termică extinsă, care rămân flexibili atât la temperaturi de -10°C, cât și la +35°C.
Spre deosebire de anvelope de vară, care devin rigide în frig, sau de cele de iarnă, care se înmoaie excesiv pe asfalt fierbinte, varianta universală menține o aderență constantă pe un spectru larg de condiții.
Sculptura benzii de rulare combină canale longitudinale adânci pentru evacuarea apei cu lamele fine specifice pneurilor de iarnă, capabile să zgârie ușor stratul de zăpadă compactă.
Performanta pe drumuri umede: testul adevarului
Pe ploaie, cauciucurile all season se descurcă remarcabil de bine în comparație cu anvelopele de vară din segmentul mediu. Testele realizate de revista Auto Bild arată că distanța de frânare de la 100 km/h pe asfalt umed diferă cu mai puțin de 3 metri față de un pneu de vară dedicat, în condiții echivalente.
Pe zăpadă, avantajul față de anvelopele de vară este și mai evident - tracțiunea la pornire și stabilitatea în viraj sunt net superioare.
Ce nu iti vor spune reclamele
Există un prag climatologic important de reținut: acolo unde temperaturile coboară frecvent sub -7°C și ninge abundent mai mult de 30 de zile pe an, este nevoie de siguranța unui pneu de iarnă dedicat.
Durabilitatea si costul real pe kilometru
Un set de cauciucuri all season costă, în medie, cu 15-25% mai mult decât un set echivalent de vară.
Calculul se schimbă însă când iei în considerare că elimini complet costul unui al doilea set de iarnă, al depozitării sezoniere - care poate ajunge la 150-300 de lei pe an într-un service autorizat - și al montajului de două ori pe an.
Pe termen de patru ani, economia netă poate depăși 1.000 de lei, în funcție de dimensiunea jantei și de frecvența cu care schimbai anterior seturi.
Uzura este ușor mai accelerată față de pneurile dedicate unui singur sezon, dar producătorii compensează prin compuși mai rezistenți. Un cauciuc all season de calitate medie acoperă între 40.000 și 60.000 de kilometri - suficient pentru patru ani de utilizare normală.
Simbolul "3PMSF" (Three Peak Mountain Snow Flake), pe care îl găsești pe orice cauciuc all season omologat, impune trecerea unui test standardizat de tracțiune pe zăpadă, nu doar o declarație a producătorului - testul compară performanța cu un pneu de referință și impune un coeficient minim de 110%.