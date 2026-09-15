Ciocniri cu forțele de ordine, la mitingul de protest din Piața Victoriei. Instigatorii s-au strecurat în rândul fermierilor – LIVE TEXT

Ciocniri între fermieri și forțele de ordine, la mitingul de protest din Piața Victoriei, unde s-au strâns deja mii de manifestanți. După câteva ore în care au existat diverse tentative ale instigatorilor de a provoca tensiuni, în jurul orei 13:00 o serie de grupări de instigatori au blocat accesul în Pasajul Victoriei și au început să arunce cu diverse obiecte contondente, inclusiv sticle și cioburi, spre forțele de ordine. Potrivit Realitatea Plus, jandarmii au folosit de mai multe ori gaze lacrimogene și fac apel la manifestanții de bună‑credință să se delimiteze de grupările care încearcă doar să instige.
UPDATE 14:00 - Un bărbat care participa la proteste a ajuns la spital
Până în acest moment, în urma incidentelor, din Piața Victoriei, cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Astfel, doi bărbați, în vârstă de 49, respectiv 61 de ani și o femeie, în vârstă de 53 de ani, au primit îngrijiri medicale de la ambulanțele SMURD aflate la fața locului. Acestea acuzau probleme respiratorii ca urmare a expunerii la gaze lacrimogene. În urma evaluării medicale, cele trei persane nu au necesitat transportul la spital.
De asemenea, alți doi bărbați, în vârstă de 62, respectiv 72 de ani, au acuzat stări de rău și au primit îngrijiri medicale la fața locului, fără acuze legate de utilizarea gazelor lacrimogene.
Dintre aceștia, doar un bărbat, în vârstă de 72 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare, care a acuzat dureri în piept și amețeli, fără a afirma că ar fi avut contact cu gazele iritant-lacrimogene, a transmis Jandarmeria.
UPDATE 13:00 - Circulația rutieră prin Pasajul Victoria este blocată, inclusiv pentru transportul în comun.
UPDATE 12:40 – Noi ciocniri între protestatarii de la mitingul fermierilor și forțele de ordine. Potrivit jurnaliștilor Realitatea Plus aflați în mijlocul evenimentelor, un grup de manifestanți a blocat accesul către Pasajul Victoriei, iar efectivele de jandarmi au întărit barajele și zona îngrădită cu garduri speciale.
În acest moment (12:30 - N.R.), unii dintre participanții la manifestație exercită presiuni asupra dispozitivului de jandarmi și încearcă să forțeze cordonul de ordine.
Pentru prevenirea escaladării situației și protejarea tuturor persoanelor aflate în zonă, forțele de ordine acționează pentru menținerea unui climat de siguranță.
În acest context, au fost utilizate punctual substanțe iritant-lacrimogene, în mod gradual și proporțional cu situația creată.
Recomandăm participanților să respecte indicațiile forțelor de ordine și să evite orice comportament care poate conduce la incidente, a transmis Jandarmeria Capitalei.
În urma primelor confruntări, patru protestatari au fost extrași din mulțime, încătușați și conduși la Secția 4 de Poliție pentru audieri. Alte trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce au acuzat probleme respiratorii în urma inhalării gazelor iritante folosite de jandarmi.
UPDATE 11:40 – Mai mulți protestatari care au îndemnat la manifestări violente și la depășirea spațiului de protest au fost extrași din rândul manifestanților, legitimați și ulterior audiați. Potrivit Realitatea Plus, între fermieri s-au strecurat și instigatori care i-au provocat pe jandarmi, iar aceștia au replicat cu gaze lacrimogene, în trei reprize.
UPDATE 12:40 – Noi ciocniri între protestatarii de la mitingul fermierilor și forțele de ordine. Potrivit jurnaliștilor Realitatea Plus aflați în mijlocul evenimentelor, un grup de manifestanți a blocat accesul către Pasajul Victoriei, iar efectivele de jandarmi au întărit barajele și zona îngrădită cu garduri speciale.
În urma primelor confruntări, patru protestatari au fost extrași din mulțime, încătușați și conduși la Secția 4 de Poliție pentru audieri. Alte trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce au acuzat probleme respiratorii în urma inhalării gazelor iritante folosite de jandarmi.
UPDATE 11:20 - Ciocniri între fermieri și forțele de ordine, la mitingul de protest din Piața Victoriei, unde s-au strâns deja mii de manifestanți. Potrivit jurnaliștilor Realitatea Plus, jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii, iar Jandarmeria Capitalei a transmis că incidentul a fost provocat de faptul că o parte dintre manifestanți au depășit spațiul delimitat și ar fi blocat traficul pe arterele din Piața Victoriei.
Precizare Jandarmeria Capitalei – adunare publică Piața Victoriei, 15 septembrie 2026
Participanții au forțat dispozitivul de jandarmi, au pătruns și au blocat traficul rutier pe șoseaua Pavel D. Kiseleff.
Subliniem faptul că acest comportament este de natură să îi pună pe participanții la adunarea publică înșiși în pericol și să afecteze drepturile celorlalți cetățeni ai Capitalei și climatul de ordine publică, afectând, deopotrivă, și rutele de deplasare ale autospecialelor cu regim prioritar (ambulanța, pompierii ș.a.), precum și mijloacele de transport în comun.
Reiterăm apelul nostru la calm și cooperare a participanților cu forțele de ordine, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a adunării publice, a transmis Realitatea Plus.
UPDATE 9:00: Mii de protestatari sunt deja adunați în zona Pieței Victoriei, iar alții sunt pe drum, la intrările în Capitală. Marșul este spontan și neautorizat, iar organizatorii estimează participarea a aproximativ 200.000 de persoane.
Agricultorii acuză guvernul că prin lipsa de implicare i-a adus în pragul falimentului
Crescătorii de animale, agricultorii și legumicultorii vor depune o listă de 15 revendicări, printre principalele nemulțumiri aflându-se gestionarea focarelor de pestă și variolă ovină, precum și măsurile de sacrificare a animalelor. Fermierii cer oprirea sacrificărilor și acordarea despăgubirilor pentru efectivele afectate.
Un protest similar a avut loc pe 30 iulie 2026, însă nu a avut rezultatele dorite.
Ce măsuri ia Jandarmeria pentru protestul fermierilor
Jandarmii susțin că principala preocupare este ca manifestația să se desfășoare fără incidente și cer o colaborare permanentă între participanți și forțele de ordine. La locul protestului vor exista echipe speciale de dialog ale Jandarmeriei Capitalei, care vor putea fi recunoscute după vestele albastre și care vor avea rolul de a păstra legătura cu participanții pe toată durata manifestației.
Mobilizare a forțelor de ordine la protestul fermierilor din 15 septembrie 2026
„În acest context, în vederea desfășurării fără riscuri în planul ordinii și siguranței publice a manifestației, subliniem importanța existenței unui dialog și a unei bune colaborări între participanți și forțele de ordine. Facem precizarea că, la locul de desfășurare a activității, Jandarmeria Capitalei va avea echipe de dialog cu veste inscripționate, de culoare albastră, care au rolul de a asigura dialogul permanent cu participanții la această adunare publică”, au transmis jandarmii.
Măsurile nu vor viza doar zona Pieței Victoriei, ci și principalele intrări în Capitală. Persoanele care intenționează să participe la protest cu animale sau produse agroalimentare vor fi controlate de autorități, prin filtre instituite în mai multe puncte de la periferia orașului, iar forțele de ordine anunță că nu vor permite accesul la manifestație al celor care au asupra lor obiecte contondente.
Ce recomandări au primit participanții la protest
Jandarmii le recomandă participanților care observă persoane cu un comportament neadecvat să anunțe imediat forțele de ordine și să nu se alăture unor astfel de acțiuni. Măsurile sunt anunțate după incidentele produse la ultimele proteste ale fermierilor din luna iulie, când forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene.
„Din rațiuni de siguranță publică, forțele de ordine nu vor permite accesul la adunarea publică al persoanelor care au asupra lor obiecte contondente folosite de anumite categorii socio-profesionale care și-au anunțat participarea la protest. Sub un alt aspect, forțele de jandarmerie, poliție și alte autorități cu atribuții în contextul acestei adunări publice vor institui filtre la intrările în municipiul București, pentru a verifica legalitatea transporturilor de animale și produse agroalimentare”, a mai transmis Jandarmeria Capitalei.