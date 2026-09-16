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Marius Tucă dezvăluie că Ponta va semna listele AUR pentru suspendarea lui Nicușor Dan

Tabu
Scris deTabu
Publicat16 sept. 2026, 14:12
Actualizat16 sept. 2026, 14:16
SursăRealitatea PLUS

Victor Ponta va semna listele AUR de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Dezvăluirea a fost făcută de Marius Tucă în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, după ce șeful statului a amânat consultarea partidelor pentru desemnarea premierului.

Este vorba despre suspendarea președintelui Nicușor Dan. În timpul emisiunii, după tot ce s-a întâmplat astăzi, și mai ales că s-a aflat că Nicușor Dan s-a hotărât să nu mai aibă acele consultări cu partidele la Cotroceni, Victor Ponta mi-a trimis un mesaj în care a spus că dacă până acum nu a crezut în suspendarea lui Nicușor Dan, astăzi crede că Nicușor Dan ar trebui să fie suspendat.

Asta a și spus, asta era ideea, că pasul următor ar fi să semneze pe acea listă de suspendare, de strângere de semnături, pentru a ajunge să se voteze în Parlament suspendarea lui Nicușor Dan, și apoi referendumul pentru suspendarea din funcția de președinte.

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