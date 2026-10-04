Tot mai multe femei de succes se alătură campaniei inițiate de Maria Niculae

Scris de Tabu Publicat: 4 oct. 2026, 15:34

Campania inițiată de Maria Niculae, care are ca obiectiv construirea unui spital de pediatrie, atrage tot mai multe persoane care aleg să se implice în sprijinirea copiilor aflați în situații medicale dificile.

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