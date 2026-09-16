Rihanna și fiica ei, în ținute Dior asortate, la petrecerea de 1 an a micuței

Rihanna și fiica ei, Rocki Irish Mayers, au avut un moment mamă-fiică la petrecerea de 1 an a micuței, organizată duminică, 13 septembrie.
Cele două au purtat ținute roz pal create special de Dior. Pentru Rocki, ținuta a fost completată de un lănțișor delicat, cercei mici cu diamante și două funde asortate, prinse în codițele sale.
Melissa Forde, prietena Rihannei, a publicat pe Instagram mai multe fotografii de la petrecere. „La mulți ani, Rocki Irish! Nu-mi vine să cred că are deja un an”, a scris aceasta, adăugând un mesaj despre ținutele asortate purtate de Rocki și mama ei.
În imaginile și videoclipurile de la petrecere, Rocki poate fi văzută în timp ce gustă dintr-un tort în mai multe straturi, în nuanțe pastelate. Decorul a inclus baloane în culori pastelate și un carusel pentru cei mici.
Rihanna și A$AP Rocky au trei copii
Rocki este cea mai mică dintre frați. Rihanna și A$AP Rocky mai au doi băieți, RZA, în vârstă de 4 ani, și Riot, în vârstă de 3 ani.
La scurt timp după nașterea lui Rocki, în septembrie 2025, A$AP Rocky a vorbit despre faptul că a devenit tată de fată. „Vreau doar să le spun tuturor taților de fete: sunt cel mai nou membru al clubului. Salutați-mă și urați-mi bun venit”, a spus artistul la gala CFDA Fashion Awards.