Cu ce se ocupă Andreea Antonescu în Statele Unite

Scris de Andreea Damian Publicat: 6 oct. 2026, 11:12

Andreea Antonescu s-a mutat de aproape un an în Statele Unite, împreună cu fiicele sale. Artista continuă să cânte și să participe la evenimente peste Ocean, însă spune că maturitatea a făcut-o să fie mai atentă la proiectele pe care le acceptă și la timpul pe care îl petrece alături de cele două fiice ale sale.

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