Alina Pușcău s-a vindecat complet de cancer: „Dumnezeu face miracole”

Alina Pușcău s-a vindecat miraculos de cancer, după ce ultimele analize medicale au arătat că nu mai are nicio tumoare în organism.
Vestea cea bună a fost dată chiar de vedetă direct pe contul ei de Instagram.
La începutul acestei săptămâni, vedeta a efectuat o analiză crucială pentru a vedea dacă tratamentul urmat a dat rezultate. Astăzi, rezultatele primite de la medici au emoționat-o profund, confirmându-i că nu mai are nicio tumoră în corp.
Toate cele 11 tumori pe care Alina Pușcău le avea în zona bustului, a axilei și la oase au dispărut miraculos. După un an marcat de suferință și un diagnostic sever, vedeta se declară profund recunoscătoare divinității.
”Acum nouă săptămâni am făcut un story pe Instagram și am aflat că am 11 tumori, că am cancer la sân. Astăzi, am văzut PET scan-ul, doar ce am venit de la doctor. Îmi bate inima să vă spun rezultatul. Nu îmi vine să cred! Dumnezeu există! Dumnezeu face miracole! Nu mi-a mai găsit nicio tumoră în corp! Doar mi-a găsit ceva ce nu a putut să identifice, ca un punct în sân. Atât!
Din 11 tumori care erau 7 centimetri, tumoră la axilă, care erau cinci tumori, în piept era încă o tumoră, la sân erau încă patru. Intrase în oase. Nu îmi vine să cred… sunt în șoc. Când dai totul în mâinile lui Dumnezeu și Dumnezeu are grijă de noi și prin rugăciunile noastre Dumnezeu face miracole”, a declarat Alina Pușcău.
Tratamentul revoluționar din SUA a costat-o pe Alina Pușcău peste 500.000 de dolari.