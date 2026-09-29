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Damian Drăghici și Cristina Stroe s-au căsătorit în secret

Damian Drăghici și Cristina Stroe

Damian Drăghici și Cristina Stroe

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Scris deAndreea Damian
Publicat29 sept. 2026, 14:44
Actualizat29 sept. 2026, 14:45

Damian Drăghici și Cristina Stroe și-au oficializat relația după mai mulți ani de când formează un cuplu.

Cei doi au ales să păstreze discreția în jurul momentului și au făcut anunțul pe Instagram, printr-o fotografie realizată chiar în ziua cununiei civile. Imaginea îi surprinde într-un cadru relaxat, la pizza, iar un detaliu de pe cutie a dezvăluit motivul sărbătorii.

Artistul și partenera sa au publicat pe Instagram o fotografie realizată chiar în ziua în care și-au oficializat relația. În imagine, cei doi apar la pizza, într-o atmosferă relaxată.

Damian Drăghici a purtat o ținută albă, în timp ce Cristina Stroe a ales o rochie albă, lungă. Detaliul care a atras imediat atenția se afla pe cutia de pizza: mesajul „Just Married”, alături de data cununiei civile.

Cei doi au însoțit fotografia de un mesaj scurt și cu umor: „Voi ce faceți în zilele de luni? P.S. de data asta n-am mai zis ok. Am zis DA!”.

Damian Drăghici și Cristina Stroe formează un cuplu din 2017. Pe lângă relația personală, cei doi au și o legătură profesională, muzica fiind unul dintre elementele care i-au apropiat.

De-a lungul anilor, Cristina Stroe și Damian Drăghici au apărut împreună în proiecte muzicale și au construit o familie. Cei doi au un băiețel, Andrei, în vârstă de 7 ani. Artistul mai are o fiică dintr-o căsnicie anterioară. Acum, după mai mulți ani de relație, cei doi au decis să își oficializeze povestea.

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