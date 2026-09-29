PEOPLE· 2 min citire
Damian Drăghici și Cristina Stroe s-au căsătorit în secret
Damian Drăghici și Cristina Stroe
Publicat29 sept. 2026, 14:44
Actualizat29 sept. 2026, 14:45
Damian Drăghici și Cristina Stroe și-au oficializat relația după mai mulți ani de când formează un cuplu.
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