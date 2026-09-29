Mureș își promovează potențialul investițional la Expo Real München, sub brandul „Why Mureș”

Județul Mureș își prezintă oferta de investiții la Expo Real München prin brandul Why Mureș, pentru a atrage investitori în industrie, logistică și tehnologie.
Județul Mureș își prezintă oferta de investiții pe scena unuia dintre cele mai importante târguri europene dedicate dezvoltării economice și imobiliare, Expo Real München, prin brandul comun Why Mureș, o inițiativă care reunește administrația publică și mediul de afaceri într-o strategie unitară de promovare a județului.
Participarea are ca obiectiv atragerea de investitori internaționali și consolidarea vizibilității județului ca destinație competitivă pentru investiții în industrie, logistică, tehnologie și dezvoltare urbană.
O ofertă integrată pentru investitori
Sub identitatea Why Mureș, delegația județului promovează avantajele competitive ale regiunii, de la infrastructura industrială și poziționarea strategică în centrul României până la forța de muncă calificată și ecosistemul economic în continuă dezvoltare.
Conceptul urmărește prezentarea unei imagini coerente a județului, punând în valoare atât oportunitățile oferite de parcurile industriale și proiectele de dezvoltare, cât și colaborarea dintre autorități și sectorul privat pentru facilitarea investițiilor.
Dialog direct cu investitorii internaționali
Pe parcursul evenimentului de la München, reprezentanții județului au programate întâlniri cu investitori, dezvoltatori și parteneri instituționali interesați de proiecte în Europa Centrală și de Est.
Prezența la Expo Real face parte din strategia de internaționalizare a brandului Why Mureș, prin care administrația județeană urmărește creșterea notorietății regiunii și transformarea oportunităților locale în investiții concrete.
De ce este important Expo Real
Expo Real, organizat anual la München, este unul dintre cele mai mari târguri europene dedicate investițiilor și dezvoltării imobiliare, reunind mii de participanți din zeci de țări și oferind un cadru pentru prezentarea proiectelor regionale, atragerea capitalului și dezvoltarea de parteneriate internaționale.