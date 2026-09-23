Ioana Ginghină, apel public după moartea actorului Ionuț Antonie. Nu are cine să-l înmormânteze

Scris de Andreea Damian Publicat: 23 sept. 2026, 08:01

Actorul Ionuț Antonie a murit, dar autoritățile nu au identificat pe nimeni din familia sa, așa că fostul om de scenă ar urma să fie înmormântat prin procedura celor fără aparținători. Colegii fac acum un apel dramatic pentru a i se găsi familia.

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