Kim Kardashian, despăgubită cu 1 euro după jaful armat din Paris

Scris de Andreea Damian Publicat: 16 sept. 2026, 09:21

Kim Kardashian a primit despăgubiri de 1 euro pentru că a fost ținta unui jaf armat în 2016 la Hôtel de Pourtalès din Paris, unde a fost jefuită de bijuterii în valoare de milioane de dolari.

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