Kim Kardashian, despăgubită cu 1 euro după jaful armat din Paris

Kim Kardashian a primit despăgubiri de 1 euro pentru că a fost ținta unui jaf armat în 2016 la Hôtel de Pourtalès din Paris, unde a fost jefuită de bijuterii în valoare de milioane de dolari.
Un tribunal din Paris i-a acordat marți lui Kardashian suma simbolică de 1,15 dolari, cu doar câteva săptămâni înainte de a 10-a aniversare a jafului armat. Potrivit avocaților familiarizați cu cazul, conform Associated Press, vedeta din „Keeping Up With the Kardashians” a solicitat plata modestă ca o formă de încheiere a relației.
Anul trecut, instanța i-a găsit vinovați pe liderul grupării, Aomar Aït Khedache, și pe alte șapte persoane pentru rolul lor în jaf. Hoții au fost porecliți de presa franceză „les papys braqueurs” sau „hoții bunici” - majoritatea aveau între 60 și 70 de ani când au fost judecați pentru jaf armat, răpire, asociere cu o bandă și alte acuzații, potrivit AP.
Într-o declarație comună cu stilistul Simone Harouche, vedeta de reality show a mulțumit sistemului judiciar francez și a spus că speră să depășească această încercare cumplită și să continue vindecarea.
„Experiența a fost profund traumatizantă, iar impactul ei a rămas cu noi. Decizia de astăzi nu se referă la compensații, ci la responsabilitate și recunoaștere”, se arată în declarație.
Potrivit AP, o fostă recepționeră de la Hôtel de Pourtalès, unde era cazată mogulul modei când a fost jefuită, a primit echivalentul a 126.472 de dolari în hotărârea de despăgubire civilă. Hotelul a primit echivalentul a 57.741 de dolari. Iar stilistul lui Kardashian, Harouche, care era cazată la Kardashian și s-a încuiat într-o baie pentru a-i trimite un mesaj bodyguard-ului vedetei de reality show, a primit, de asemenea, 1 euro, suma solicitată.
Kardashian nu este prima vedetă de profil înalt din istoria recentă care solicită instanței o plată simbolică.
În 2015, fostul DJ radio David Mueller a dat-o în judecată pe Taylor Swift, cerând 3 milioane de dolari pentru defăimare, după ce a fost concediat când ea le-a spus șefilor săi că i-a pipăit fundul pe sub fustă în timpul unei întâlniri. Swift a dat un contraproces pentru agresiune sexuală și vătămare corporală, cerând 1 dolar daune. Ea a câștigat.
Și în 2023, Gwyneth Paltrow a primit 1 dolar într-un contraproces după ce optometristul pensionar Terry Sanderson a dat-o în judecată pe actriță pentru neglijență. El a susținut că Paltrow a schiat fără control și s-a izbit de el, provocându-i patru coaste rupte și leziuni cerebrale permanente. Paltrow a spus că Sanderson a fost cel care s-a izbit de spatele ei. Paltrow a câștigat și, în loc să încaseze onorariile avocaților de la Sanderson, a acceptat plata de 1 dolar și i-a urat lui Sanderson tot binele.