Vica Blochina, țepuită de muncitorii care îi renovau apartamentul

Scris de Andreea Damian Publicat: 6 oct. 2026, 09:02

Vica Blochina s-a apucat recent de renovarea apartamentului, însă lucrările nu au decurs așa cum se aștepta. Vedeta a apelat la o firmă recomandată de un prieten, muncitorii au primit o parte din banii pentru lucrare și materiale, însă i-au tras țeapă.

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