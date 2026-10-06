Vica Blochina, țepuită de muncitorii care îi renovau apartamentul

Vica Blochina s-a apucat recent de renovarea apartamentului, însă lucrările nu au decurs așa cum se aștepta. Vedeta a apelat la o firmă recomandată de un prieten, muncitorii au primit o parte din banii pentru lucrare și materiale, însă i-au tras țeapă.
Potrivit acesteia, după ce au încasat banii, muncitorii au plecat fără să finalizeze lucrările la nivelul așteptat. Vica Blochina susține că a descoperit problemele de curând, dar inițial nu a vrut să vorbească despre situație, fiind foarte nervoasă.
Vica Blochina a relatat pe Instagram ce s-a întâmplat în apartamentul său și a anunțat că intenționează să sesizeze poliția.
„Trebuia neapărat să fac acest story, ieri eram prea nervoasă și supărată. Și astăzi vreau așa cu calm să vă povestesc cum muncitorii recomandați de un prieten de-al meu foarte bun mi-au furat cheia și mi-au spart casa.
Au fugit cu banii luați, factura neplătită, banii luați pe materiale, adică jumătate lucrarea plătită la zi și lucrarea făcută execrabil. O să vă arăt că după trei zile au pușcat pereții, mi-a căzut vopseaua de pe ei. Și acum nu pot să dau nici de ei, nici de prietenul cel bun care mi i-a recomandat. Merg la poliție”.
Vedeta a mai spus că pereții au început să se deterioreze, iar vopseaua a căzut. Vedeta spune că nu mai poate lua legătura cu muncitorii și că nu îl mai poate contacta nici pe prietenul care i-a recomandat. În acest context, Vica a anunțat că intenționează să meargă la poliție pentru a reclama situația.
Renovarea casei a pus-o pe Vica Blochina în fața unei mari dileme. Vedeta a explicat că își dorește să schimbe aspectul locuinței, însă nu este hotărâtă dacă va păstra anumite obiecte pe care le are de mulți ani. Printre acestea se află mobilierul de cristal din baie, de care susține că s-a atașat.
„Sunt lucruri pe care le-am avut ani de zile, îmi plac și m-am obișnuit cu ele, dar încep să mă întreb dacă mai au loc în casa pe care o construiesc acum. Cu mobilierul acesta sunt exact în situația asta: îl păstrez și îl integrez în noul design sau renunț definitiv la el? Eu încă nu m-am hotărât”, a precizat Vica Blochina pe Instagram.