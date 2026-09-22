A fost stabilită cauza decesului fiului lui Cindy Crawford. De ce a murit Presley Gerber

Presley Gerber, fiul de 27 de ani al supermodelului Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber, a fost găsit mort într-un centru de reabilitare în care tocmai se internase pentru problemele cu care se confrunta de mai mulți ani.
Moartea lui este anchetată de poliția din Santa Monica ca o posibilă supradoză.
Noi informații despre ultimele sale momente au ieșit la iveală după apariția unei înregistrări audio a apelului la 911. În mesajul automat se aud mențiunile „stop cardiac” și „supradoză”, iar adresa comunicată serviciilor de urgență corespunde centrului în care se afla Presley.
Centrul în care Presley Gerber și-a petrecut ultimele ore este o proprietate de lux din Santa Monica, descrisă pe site-ul Resolutions Living drept o reședință de trei etaje, situată într-o zonă „prestigioasă” și discretă, cu vedere spre ocean și luminile orașului. Vila are camere spațioase, sală de fitness, cinematograf propriu și spații exterioare, iar pacienții beneficiază de mese pregătite zilnic de un chef și de personal disponibil 24 de ore din 24.
TMZ a relatat că Presley ar fi stat într-o casă separată de pe proprietate, alături de alți rezidenți.
Potrivit informațiilor publicate de presa americană, Presley Gerber s-a internat la Resolutions Living din Santa Monica în jurul orei 22:00, sâmbătă seara.
Aproximativ 11 ore mai târziu, în jurul orei 9:35 dimineața, serviciile de urgență au fost chemate la adresă. Polițiștii, pompierii și paramedicii au ajuns la fața locului, însă tânărul nu a mai putut fi salvat. Presley Gerber a fost declarat mort la ora 9:45.
O sursă citată de presa americană susține că acesta a fost găsit în camera în care dormea și era „rece la atingere”, ceea ce ar indica faptul că murise cu ceva timp înainte de sosirea echipajelor.