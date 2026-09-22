A fost stabilită cauza decesului fiului lui Cindy Crawford. De ce a murit Presley Gerber

Scris de Andreea Damian Publicat: 22 sept. 2026, 13:22

Presley Gerber, fiul de 27 de ani al supermodelului Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber, a fost găsit mort într-un centru de reabilitare în care tocmai se internase pentru problemele cu care se confrunta de mai mulți ani.

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