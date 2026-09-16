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Care este cea mai bună oră pentru a lua micul dejun
mic dejun
Ora la care mâncăm prima masă a zilei este foarte importantă. În era trendului legat de postul intermitent, un studiu realizat pe mai bine de 31 de mii de adulți arată că există o legătură între ora la care luăm micul dejun și longevitatea.
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