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Care este cea mai bună oră pentru a lua micul dejun

mic dejun

mic dejun

Scris de Andreea Damian Publicat: 16 sept. 2026, 08:25

Ora la care mâncăm prima masă a zilei este foarte importantă. În era trendului legat de postul intermitent, un studiu realizat pe mai bine de 31 de mii de adulți arată că există o legătură între ora la care luăm micul dejun și longevitatea.

Cercetătorii au observat că persoanele care mănâncă pentru prima dată după prânz au un risc cu aproape 30% mai mare de deces prematur.

Dacă pentru unii ziua începe cu o cafea și un mic dejun consistent, pentru alții, prima masă este abia la prânz. Iar diferența dintre cele două obiceiuri ar putea conta mai mult decât am crede.

Pe măsură ce mâncăm mai târziu, pot apărea și riscuri mari pentru sănătate: crește riscul de deces prematur. Cercetătorii au descoperit că persoanele care mănâncă după prânz sunt cu 30% mai predispuse la afecțiuni fatale față de cei care mănâncă mai devreme.

Medicii spun că cel mai potrivit moment pentru micul dejun este între orele 7 și 8 dimineața. Însă conținutul farfuriilor trebuie să fie echilibrat.

Specialiștii recomandă pentru prima parte a zilei consumul de glucide, proteine și fibre, iar seara, eliminarea glucidelor. De exemplu, o omletă din două ouă conține minim 12 g de proteine, adică aportul necesar pentru o dimineață.

Evitarea alimentelor ultraprocesate, somnul, mișcarea și stilul de viață rămân factori importanți pentru sănătate.

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