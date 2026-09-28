Homeopatia, Feng Shui și astrologia medicală, vizate de Ministerul Sănătății

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 sept. 2026, 09:38

Astrologia medicală, Feng Shui și terapia holografică se regăsesc într-un proiect de norme prin care Ministerul Sănătății vrea să stabilească mai clar cum pot fi desfășurate activitățile de medicină complementară și alternativă.

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