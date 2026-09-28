Homeopatia, Feng Shui și astrologia medicală, vizate de Ministerul Sănătății

Astrologia medicală, Feng Shui și terapia holografică se regăsesc într-un proiect de norme prin care Ministerul Sănătății vrea să stabilească mai clar cum pot fi desfășurate activitățile de medicină complementară și alternativă.
Documentul a fost pus vineri în consultare publică și prevede reguli privind autorizarea practicienilor, funcționarea cabinetelor, formarea profesională, evidența și controlul activităților.
Ministerul Sănătății a elaborat proiectul de ordin pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 118/2007 privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de medicină complementară și alternativă.
Reprezentanții ministerului spun că elaborarea normelor a fost un demers complex, deoarece legea include practici foarte diferite, de la homeopatie până la astrologie medicală, Feng Shui, terapie holografică, T.BI GU și tratamente cu lumină naturală și artificială.
„Elaborarea acestor norme a fost un demers complex, a presupus o analiză atentă a unui domeniu deosebit de larg și divers, având în vedere că Legea nr. 118/2007 include practici foarte diferite, de la homeopatie până la astrologie medicală, Feng Shui, terapie holografică, T.BI GU, tratamente cu lumină naturală și artificială etc., ceea ce face necesară o delimitare clară a condițiilor în care acestea pot fi exercitate și a responsabilităților celor implicați”, precizează Ministerul Sănătății, potrivit Agerpres.
Ce prevede proiectul
Proiectul stabilește condițiile privind autorizarea practicienilor, funcționarea cabinetelor, formarea profesională, evidența și controlul activităților.
Sunt prevăzute, de asemenea, reguli referitoare la informarea și consimțământul persoanelor care apelează la astfel de servicii.
Ministerul Sănătății susține că urmărește instituirea unui cadru unitar, clar și predictibil, care să permită desfășurarea activităților în condiții de siguranță, trasabilitate și control administrativ.
În același timp, sunt stabilite responsabilitățile Ministerului Sănătății, ale direcțiilor de sănătate publică, ale Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate și ale structurilor profesionale relevante.
Proiectul reglementează și procedurile privind autorizarea, evidența, formarea profesională și controlul activităților.
Ministerul Sănătății spune că a optat pentru o abordare etapizată. Într-o primă etapă sunt reglementate aspectele referitoare la utilizarea medicamentelor homeopate autorizate, a suplimentelor alimentare și a dispozitivelor medicale, cu respectarea legislației specifice.
O parte importantă a proiectului vizează protecția persoanelor care apelează la astfel de servicii.
Potrivit Ministerului Sănătății, sunt prevăzute reguli privind consimțământul informat, dreptul la informare asupra naturii, limitelor și riscurilor terapiei, protecția datelor cu caracter personal și respectarea limitelor de competență profesională.
Practicienii nu vor putea garanta rezultate terapeutice și nu vor putea recomanda întreruperea sau înlocuirea tratamentelor medicale prescrise.