Cancerele ginecologice - aceste semne timpurii sunt adesea trecute cu vederea

Este Luna Conștientizării Cancerului: septembrie turcoaz. Unele dintre aceste tipuri de cancer sunt dificil de detectat în stadiile incipiente, iar simptomele lor inițiale pot fi ușor confundate cu afecțiuni cotidiene.
Trăsătura lor distinctivă este că sunt adesea dificil de diagnosticat, deoarece se pot dezvolta pe o perioadă lungă de timp cu simptome subtile și nespecifice, cum ar fi balonare, dureri abdominale sau pelvine sau probleme digestive. Atunci când aceste semne persistă, reapar sau apar fără un motiv aparent, nu trebuie ignorate.
„Aceste semne sunt ușor de ignorat”: cum să recunoști simptomele cancerelor ginecologice?
După cum a rezumat Dr. Matthew Schlumbrecht, medic oncolog ginecologic la Universitatea din Miami din Statele Unite, aceste tipuri de cancer nu se anunță zgomotos și încep cu semne subtile. „Au tendința de a se manifesta insidios la început, iar aceste semne sunt ușor de ignorat”, a declarat specialistul.
Aceste simptome ginecologice persistente sau neobișnuite trebuie monitorizate, inclusiv balonarea frecventă și prelungită, durerea sau presiunea pelviană sau abdominală, modificările urinare (nevoia urgentă sau frecventă de a urina) și în special sângerările vaginale anormale, în special după menopauză.
Aceste semne pot fi legate de probleme benigne, dar persistența lor poate indica și un cancer ginecologic. Prin urmare, se recomandă consultarea unui medic dacă simptomele durează mai mult de două săptămâni, se agravează, perturbă viața de zi cu zi sau par neobișnuite și să nu ezitați să vă bazați pe instincte și să le discutați cu un profesionist din domeniul sănătății, recomandă aceștia.
Simptomele de urmărit diferă în funcție de locație:
Cancer ovarian: balonare persistentă (mai ales dacă durează câteva săptămâni sau este însoțită de o senzație de sațietate rapidă), umflare abdominală, dureri abdominale sau pelvine, probleme intestinale, urinare frecventă sau urgentă.
Cancer endometrial și de col uterin: sângerări în afara menstruației, sângerări după menopauză, dureri în timpul actului sexual, secreții anormale.
Cancer vaginal și vulvar: mâncărime, ulcerații, modificări ale pielii, sângerări.
De ce sunt atât de des ignorate semnele cancerelor ginecologice?
Aceste simptome sunt remarcabil de asemănătoare cu tulburările digestive, hormonale sau legate de stres, ceea ce duce în mod natural la minimizarea lor, potrivit medicilor de la Universitatea din Miami în declarația lor. Există, de asemenea, o dimensiune culturală: mulți pacienți recunosc că nu vor să „pară dramatici” sau să-i îngrijoreze pe cei dragi, un reflex care întârzie solicitarea de ajutor medical și, potrivit practicienilor, poate face o diferență reală în prognostic.
Întrucât nu există un program organizat de screening pentru cancerul ovarian, această vigilență personală devine cu atât mai importantă. Prin urmare, se recomandă următoarele măsuri preventive suplimentare la nivel individual:
Monitorizare ginecologică regulată, de la pubertate și pe tot parcursul vieții, asigurată de un ginecolog, un medic generalist sau o moașă.
Screening pentru cancerul de col uterin (frotiu apoi test HPV), dar și pentru cancerul de sân (mamografie la fiecare 2 ani, de la 50 la 74 de ani) sau individual, în funcție de factorii de risc ai fiecărei persoane.
Vaccinarea împotriva HPV, recomandată între 11 și 14 ani, reduce riscul de cancer de col uterin cu până la 90%, deși nu îl elimină complet, alături de screening-ul regulat efectuat începând cu vârsta de 25 de ani.