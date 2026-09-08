Cancerele ginecologice - aceste semne timpurii sunt adesea trecute cu vederea

Scris de Andreea Damian Publicat: 8 sept. 2026, 08:30

Este Luna Conștientizării Cancerului: septembrie turcoaz. Unele dintre aceste tipuri de cancer sunt dificil de detectat în stadiile incipiente, iar simptomele lor inițiale pot fi ușor confundate cu afecțiuni cotidiene.

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