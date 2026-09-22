Un studiu arată că ascultarea unui anumit tip de muzică te poate ajuta să faci alegeri alimentare mai sănătoase

Scris de Andreea Damian Publicat: 22 sept. 2026, 08:07

Cercetările arată că oamenii se așteaptă ca alimentele nesănătoase să aibă un gust mai bun decât alternativele mai sănătoase, iar mesajele insistente care ne îndeamnă către opțiuni mai sănătoase se pot întoarce uneori împotriva lor, declanșând o reacție psihologică.

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