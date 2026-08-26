Terapia prin „spații albastre” | Cum îi ajută marea pe oameni să își trateze traume, anxietatea și dependențele

Marea devine tot mai des un aliat în tratarea traumelor psihice, anxietății și dependențelor, iar tot mai multe organizații din întreaga lume folosesc puterea apei ca parte a procesului de recuperare. Cunoscută drept „terapia prin spații albastre” (blue-space therapy), această abordare completează tratamentele clasice și se bazează pe beneficiile psihologice și neurologice ale timpului petrecut în apropierea apei, potrivit The Guardian.
Povestea lui Dave Phillips, fost caporal în armata britanică, ilustrează impactul pe care îl poate avea această metodă. După ce și-a pierdut mai multe persoane apropiate într-o perioadă scurtă și s-a confruntat ani la rând cu tulburarea de stres post-traumatic (PTSD) provocată de misiunile militare, Phillips a ajuns în pragul sinuciderii pe o faleză din Cornwall. În ultimul moment, gândul la partenera sa decedată l-a făcut să renunțe și să ceară ajutor de specialitate.
Ulterior, el a fost îndrumat către Turn to Starboard, o organizație caritabilă din Marea Britanie care îi sprijină pe veteranii de război să depășească traumele prin activități de navigație. Experiența petrecută pe mare i-a schimbat viața, notează The Guardian.
„Marea mă îndepărtează de tot stresul și de toate presiunile vieții. Are puterea de a aduce calm”, spune Phillips, care astăzi participă la o expediție în jurul Regatului Unit la bordul a două veliere, într-o campanie de strângere de fonduri pentru organizație și de promovare a Jocurilor Invictus.
Potrivit lui Sally Terry, director executiv al Turn to Starboard, contactul cu marea îi ajută pe oameni să redescopere bucuria de a trăi. „Îți amintește că ești viu. Am văzut cum trezește ceva profund în oameni”, afirmă aceasta.
Deși beneficiile mării asupra sănătății sunt cunoscute de secole – de la curele marine recomandate în epoca victoriană până la popularitatea înotului în apă rece – conceptul modern de „blue mind” a fost popularizat în 2014 de biologul marin Wallace J. Nichols, autorul cărții Blue Mind. Cercetările sale arată că timpul petrecut în apropierea oceanelor, râurilor sau lacurilor poate reduce nivelul hormonului stresului, cortizolul, și poate îmbunătăți starea generală de bine.
Interesul pentru această formă de terapie a crescut rapid în ultimii ani.
Cu toate acestea, cercetătorii subliniază că studiile privind efectele terapeutice ale spațiilor albastre sunt încă într-o etapă relativ timpurie. Până recent, majoritatea finanțărilor s-au concentrat asupra beneficiilor spațiilor verzi, precum pădurile și parcurile, iar terapiile desfășurate în apă ridică provocări suplimentare din perspectiva siguranței și a politicilor publice.