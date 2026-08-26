Terapia prin „spații albastre” | Cum îi ajută marea pe oameni să își trateze traume, anxietatea și dependențele

Scris de Andreea Damian Publicat: 26 aug. 2026, 08:03

Marea devine tot mai des un aliat în tratarea traumelor psihice, anxietății și dependențelor, iar tot mai multe organizații din întreaga lume folosesc puterea apei ca parte a procesului de recuperare. Cunoscută drept „terapia prin spații albastre” (blue-space therapy), această abordare completează tratamentele clasice și se bazează pe beneficiile psihologice și neurologice ale timpului petrecut în apropierea apei, potrivit The Guardian.

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