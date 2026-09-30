Ce analize intră în controlul de rutină după 45 de ani: explicațiile specialiștilor Clinica Sante

Scris de Catalina Anghel Publicat: 30 sept. 2026, 10:35

După 45 de ani, controlul medical periodic începe să arate altfel. Setul de analize care era suficient la 30 de ani acoperă în continuare bazele — sângele, glicemia, colesterolul, ficatul și rinichii —, dar lasă pe dinafară două zone care devin relevante tocmai la această vârstă: funcția tiroidiană și, la bărbați, prostata. Niciuna dintre ele nu apare automat într-un set uzual de analize; ambele se cer separat. Specialiștii laboratoarelor Clinica Sante explică ce măsoară fiecare dintre aceste analize și în ce moment își au rostul.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre analize