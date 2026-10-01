Suplimentele cu omega-3 ar putea avea un dezavantaj neașteptat, conform unui studiu

Scris de Andreea Damian Publicat: 1 oct. 2026, 08:21

Suplimentele cu ulei de pește au fost mult timp asociate cu o varietate de beneficii pentru creier, dar cercetările din 2026 sugerează că unul dintre acizii grași omega-3 pe care îi conțin aceste suplimente ar putea interfera cu procesele de reparare a creierului.

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