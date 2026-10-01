Suplimentele cu omega-3 ar putea avea un dezavantaj neașteptat, conform unui studiu

Suplimentele cu ulei de pește au fost mult timp asociate cu o varietate de beneficii pentru creier, dar cercetările din 2026 sugerează că unul dintre acizii grași omega-3 pe care îi conțin aceste suplimente ar putea interfera cu procesele de reparare a creierului.
Un studiu efectuat pe șoareci afectați de leziuni traumatice ușoare la cap a arătat că animalele hrănite cu diete care conțineau acidul gras omega-3 EPA (acid eicosapentaenoic) au avut performanțe mai slabe la sarcinile de memorie spațială și învățare după leziuni.
În loc ca omega-3 să ajute la recuperare, așa cum au sugerat cercetările anterioare, se pare că EPA ar putea de fapt să împiedice repararea vaselor de sânge, deoarece le reprogramează activitatea metabolică.
Totuși, nu toți acizii grași omega-3 se comportă la fel.
DHA (acidul docosahexaenoic), un acid gras omega-3 despre care se știe că este important pentru construirea și menținerea celulelor creierului, nu a interferat cu procesele de reparare în experimentele ulterioare ale cercetătorilor, care au utilizat celule endoteliale microvasculare cerebrale derivate din celule umane - celulele care alcătuiesc bariera hematoencefalică.
„Suplimentele cu ulei de pește sunt peste tot, iar oamenii le iau dintr-o serie de motive, adesea fără o înțelegere clară a efectelor lor pe termen lung”, spune neurocercetătorul Onder Albayram, de la Universitatea Medicală din Carolina de Sud (MUSC).
„Dar, din punct de vedere al neuroștiinței, încă nu știm dacă creierul are reziliență sau rezistență la acest supliment. De aceea, al nostru este primul astfel de studiu în domeniu.”
Cercetătorii numesc efectele observate o „vulnerabilitate metabolică dependentă de context”, o schimbare în modul în care celulele utilizează energia care ar putea distrage o parte din atenția acordată reparării creierului în anumite circumstanțe.
Efectele nocive ale EPA au apărut doar în creierele șoarecilor răniți, aflați în modul de reparare, și nu este clar cum s-ar putea manifesta aceste efecte în țesuturile umane vii.
Una dintre cele mai semnificative descoperiri ale studiului este că EPA, și nu DHA, s-a acumulat în creierul șoarecilor hrăniți cu aceste suplimente. Acest lucru se potrivește cu ceea ce știm despre faptul că DHA se încorporează mai ușor în membranele celulelor creierului decât EPA.
Cercetarea a fost publicată în Cell Reports.