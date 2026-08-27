Motivul surprinzător pentru care guma de mestecat cu zahăr poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale

Probabil ați auzit că mestecarea regulată a gumei de mestecat cu zahăr favorizează apariția cariilor, dar noi cercetări sugerează că acest răufăcător dentar ar putea avea beneficii surprinzătoare pentru tensiunea arterială. Cu toate acestea, acest potențial avantaj al gumei de mestecat cu zahăr este relevant doar pentru o anumită afecțiune și are mai mult de-a face cu modul în care afectează chimia gurii decât cu guma în sine.
Cum afectează guma de mestecat aciditatea orală
Un studiu din 2026, publicat în British Journal of Clinical Pharmacology, a investigat modul în care aciditatea orală afectează capacitatea organismului de a transforma nitrații alimentari în compuși care scad tensiunea arterială.
Participanții au băut o doză de suc de sfeclă roșie bogat în nitrați și apoi au mestecat fie gumă cu zahăr, fie gumă fără zahăr. Rezultatele au arătat că mestecarea gumei cu zahăr după suc de sfeclă roșie a făcut saliva mai acidă decât mestecarea gumei fără zahăr.
Această schimbare a acidității s-a tradus într-o conversie mult mai eficientă a nitratului în oxid nitric.
Înțelegerea căii nitrați-nitriți-oxid nitric
Nitrații sunt compuși naturali formați din azot și oxigen, care au potențiale beneficii pentru sănătate (inclusiv pentru tensiunea arterială). Atunci când consumați surse alimentare de nitrați, cum ar fi sfecla roșie, spanacul sau rucola, nitrații din acestea nu fac prea multe de unul singur.
Aproximativ un sfert din nitrații absorbiți se concentrează în salivă și se secretă înapoi pe suprafața limbii, unde intră în contact cu anumite bacterii care trăiesc în șanțurile din spatele limbii. Aceste bacterii poartă o enzimă pe care celulele umane nu o au, care reduce nitrații în nitriți, primul și cel mai esențial pas în activarea căii nitrat-nitrit-oxid nitric.
Odată înghițit, nitritul este transformat în continuare, parțial în mediul acid al stomacului și parțial în fluxul sanguin, în oxid nitric (NO), o moleculă de gaz incoloră care indică mușchiului neted al vaselor de sânge să se relaxeze. Pe măsură ce vasele se dilată, sângele poate circula prin ele mai liber, iar tensiunea arterială scade.
Succesul acestei căi depinde de factorii și condițiile potrivite. Fără ca bacteriile potrivite din gură să își facă treaba, cea mai mare parte a nitraților din alimentele pe care le consumați trece prin organism neconvertiți și inactivi.
Rezultatele studiului
În cadrul studiului, participanții au avut cu aproximativ 45% mai mulți nitriți în salivă după ce au mestecat gumă zaharoasă decât după ce au mestecat gumă fără zahăr. Acest lucru s-a răspândit și în fluxul sanguin, unde nivelurile de nitriți circulanți au fost cu aproximativ 25% mai mari în cazul gumei zaharoase.
Cel mai important, tensiunea arterială a scăzut și mai mult în cazul gumei de mestecat cu zahăr, valoarea superioară (sistolică) cu 3 milimetri de mercur (mmHg) și valoarea inferioară (diastolică) cu 2 mmHg, comparativ cu guma fără zahăr. Efectul, însă, nu a fost permanent și s-a estompat în câteva ore.