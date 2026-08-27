Motivul surprinzător pentru care guma de mestecat cu zahăr poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 aug. 2026, 08:36

Probabil ați auzit că mestecarea regulată a gumei de mestecat cu zahăr favorizează apariția cariilor, dar noi cercetări sugerează că acest răufăcător dentar ar putea avea beneficii surprinzătoare pentru tensiunea arterială. Cu toate acestea, acest potențial avantaj al gumei de mestecat cu zahăr este relevant doar pentru o anumită afecțiune și are mai mult de-a face cu modul în care afectează chimia gurii decât cu guma în sine.

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