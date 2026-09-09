Cum ne pregătim sistemul imunitar pentru sezonul rece

Odată cu venirea toamnei și scăderea temperaturilor, răcelile și infecțiile respiratorii devin din nou mai frecvente.
Sistemul imunitar are nevoie de vitamine, minerale și proteine pentru a funcționa normal. În loc să ne concentrăm asupra unui singur „superaliment”, este mai important să avem o dietă cât mai variată. Fructele și legumele, leguminoasele, cerealele integrale, nucile și semințele, ouăle, peștele și alte surse de proteine furnizează nutrienți precum vitaminele A, C, D și E, zinc, fier și seleniu, potrivit Libertatea.
Fibrele sunt și ele importante, inclusiv pentru sănătatea microbiomului intestinal, care are o relație strânsă cu sistemul imunitar.
Vitamina C contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, însă dozele foarte mari nu ne garantează că vom evita răceala. Dacă alimentația este variată, vitamina C poate fi obținută ușor din citrice, kiwi, ardei, broccoli și alte fructe și legume. Vitamina D merită o atenție mai mare odată cu venirea lunilor în care expunerea la soare scade. Deficitul poate afecta funcționarea normală a sistemului imunitar, însă suplimentarea nu ar trebui făcută automat în doze mari. În cazul în care există suspiciunea unui deficit, medicul poate recomanda analize și doza potrivită.
Și zincul este important pentru imunitate, dar cantitățile excesive administrate prin suplimente pot avea efecte nedorite. Mai mult nu înseamnă neapărat mai bine.
Unul dintre cele mai simple lucruri pe care le putem face pentru organism în perioada de tranziție este să dormim suficient. Lipsa constantă a somnului poate influența răspunsul imun și capacitatea organismului de a lupta împotriva infecțiilor. Pentru majoritatea adulților sunt recomandate aproximativ șapte până la nouă ore de somn pe noapte, de preferat într-un program cât mai regulat.
Activitatea fizică moderată și practicată constant susține sănătatea generală și funcționarea normală a sistemului imunitar. Nu este nevoie de antrenamente extreme: plimbările, alergarea ușoară sau câteva ședințe de sport pe săptămână pot fi suficiente.