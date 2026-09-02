Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum

Pentru multe mame, primele zile după naștere vin și cu plâns, anxietate, iritabilitate, epuizare și sentimentul că nu vor reuși să facă față noului rol. Este ceea ce specialiștii numesc „baby blues”, o stare emoțională tranzitorie care apare, de obicei, în primele zile după naștere și care afectează un număr important de femei.
Baby blues reprezintă o stare emoțională tranzitorie care apare, de obicei, la 2–3 zile după naștere și se manifestă prin tristețe, anxietate, iritabilitate, plâns fără un motiv aparent, tulburări de somn și îndoieli legate de capacitatea de a avea grijă de nou-născut. Simptomele sunt caracteristice primelor zile ale perioadei post-partum, de aceea se mai numește și „third day blues”, explică Anastasia Puiu, medic specialist obstretică-ginecologie, potrivit libertatea.ro.
Baby blues este foarte frecvent. La nivel global, se estimează că aproximativ 2 din 5 femei experimentează maternal blues după naștere, însă datele diferă semnificativ de la un studiu la altul, existând surse care raportează o frecvență mult mai mare, de până la 70–80%.
Există anumite categorii de femei care par să fie mai predispuse. Pe lângă factorii pe care îi cunoaștem deja, cum ar fi antecedentele personale de tulburări de dispoziție sau istoricul familial de afecțiuni psihice, și antecedentele de tulburări de dispoziție asociate ciclului menstrual pot crește riscul de baby blues.
Lipsa suportului social se asociază puternic cu apariția baby blues. Printre alți factori de risc se numără antecedentele de baby blues sau alte tulburări de dispoziție la o sarcină anterioară, tulburările de somn, sarcina neplanificată și fumatul.
Vestea bună este că baby blues-ul este trecător. De obicei, se ameliorează de la sine, fără niciun tratament, în câteva zile, cel mult în una-două săptămâni. Nu are nevoie de medicație, ci de odihnă, sprijin și înțelegere.
Dacă simptomele persistă dincolo de una-două săptămâni, dacă se agravează în loc să treacă sau dacă apar mai târziu, acela este momentul în care trebuie să ne punem întrebarea dacă nu cumva vorbim despre o depresie postnatală. Depresia post-partum poate apărea oricând în primul an după naștere, dar cel mai frecvent debutează cam la una-trei săptămâni după naștere. De aceea, dacă starea depășește primele săptămâni sau devine tot mai apăsătoare, mama nu trebuie să aștepte și să spere că „trece de la sine”, ci să ceară ajutor de specialitate.