Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum

Scris de Andreea Damian Publicat: 2 sept. 2026, 08:06

Pentru multe mame, primele zile după naștere vin și cu plâns, anxietate, iritabilitate, epuizare și sentimentul că nu vor reuși să facă față noului rol. Este ceea ce specialiștii numesc „baby blues”, o stare emoțională tranzitorie care apare, de obicei, în primele zile după naștere și care afectează un număr important de femei.

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