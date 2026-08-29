Voucherele Materna, de 2.000 de lei, eliminate! Primăria Capitalei explică de ce a abrogat programul

Scris de Andreea Damian Publicat: 29 aug. 2026, 08:57

Consiliul General al Municipiului București a aprobat vineri, 28 august, abrogarea programului Voucher Materna București, prin care femeile gravide din Capitală puteau primi tichete în valoare totală de 2.000 de lei pentru medicamente și servicii medicale.

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